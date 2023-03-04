﻿TSYD'den üyeleri için yeni hizmet

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), üyeleri için yaptığı yeni hizmeti duyurdu.

TSYD açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

''TSYD Levent'teki misafir odaları hizmete girmiştir. Bundan böyle başka şehirlerden İstanbul'a gelen TSYD üyeleri otel köşelerinden kurtulacak, Levent tesislerindeki ikinci evlerinde ücretsiz kalabileceklerdir.

Odalar iki yataklı ve iki kişiliktir. Üyelerimiz eşleri veya çocuklarıyla birlikte kalabilirler. Süreç 3 geceyle sınırlıdır. Ayrıca ücretsiz sabah kahvaltısı da verilecektir.

Kısacası Anadolu'dan gelen üye meslektaşlarımız İstanbul'da bir kuruş harcamadan 3 gün konaklayabileceklerdir. Hizmetlerimiz devam edecektir. Güle güle kullanın.''