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TSYD'den üyeleri için yeni hizmet

Türkiye Spor Yazarları Derneği, gerçekleştirdiği yeni hizmetini açıkladı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 15:05
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TSYD açıkladı. Üyeleri için yeni hizmet

TSYD'den üyeleri için yeni hizmet
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), üyeleri için yaptığı yeni hizmeti duyurdu.

TSYD açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

''TSYD Levent'teki misafir odaları hizmete girmiştir. Bundan böyle başka şehirlerden İstanbul'a gelen TSYD üyeleri otel köşelerinden kurtulacak, Levent tesislerindeki ikinci evlerinde ücretsiz kalabileceklerdir.

Odalar iki yataklı ve iki kişiliktir. Üyelerimiz eşleri veya çocuklarıyla birlikte kalabilirler. Süreç 3 geceyle sınırlıdır. Ayrıca ücretsiz sabah kahvaltısı da verilecektir. 

Kısacası Anadolu'dan gelen üye meslektaşlarımız İstanbul'da bir kuruş harcamadan 3 gün konaklayabileceklerdir. Hizmetlerimiz devam edecektir. Güle güle kullanın.''

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