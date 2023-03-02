Türkiye Tekel Bayileri Platformu'ndan 'Kızılay' kararı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tekel ürünlerine gelen zamları takipçilerine duyuran Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, bu defa bir bilgilendirme paylaşımında bulundu.

Aybaş, deprem sürecinde skandalların merkezi haline gelen Kızılay'ın soda ürünlerini satmama kararı aldıklarını duyurdu.

"SATMAMA KARARI ALDIK"

Aybaş, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Tekel Bayileri Platformu ( TTBP) olarak Tekel bayilerinde Kızılay Soda ürünlerini satmama kararı aldık. Sizler de içmeyerek destek verin."