Özel hastaneden büyük vicdansızlık. Kanser hastasından kan karşılığında 467 bin TL istediler

BirGün’den Sibel Bahçetepe’nin haberine göre; CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, İstanbul'da bir özel hastanenin kanser hastası bir kişiden 550 ünite kan ve kan ürünü karşılığında 467 bin TL ücret istediğini belirterek şu sözleri söyledi:

“Piyasada kan ticareti öyle ki özel hastaneler hastanın kanser hastası olmasına bakmaksızın fahiş faturalar çıkarıyor”

Kızılay'ın bağışlarla yurttaşlardan temin ettiği ve hastanelere ücret karşılığında sattığı kanlar için hastaları da mağdur ettiği ortaya çıktı.

“FAHİŞ FATURALAR ÇIKARIYOR”

Çadır satışıyla gündeme gelen Kızılay'ın, yurttaşlardan bağış olarak topladığı kanları da ücret karşılığı hastanelere verdiği ortaya çıkmıştı. Bu gelişmelerin ardından özel hastanelerin de bu kanları hastalara ilave ücretlerle sattığı dile getirildi.

Açıklamalar yapan CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Kızılay'ın bağışlanan kanlar üzerinden ticaret yaptığına dikkat çekti.

“Piyasada kan ticareti öyle ki özel hastaneler hastanın kanser hastası olmasına bakmaksızın fahiş faturalar çıkarıyor” diyen Adıgüzel sözlerine şu şekilde devam etti:

“Mesela İstanbul’da Çamlıca’da bir özel hastaneden hasta yakını bana ulaştı. Mağduriyetini anlattı. Bu hastane, lösemi hastası olan babası için toplam 550 ünite kan ve kan ürünü karşılığı 467 bin TL ücret almış. Faturalar hasta yakınının elinde… Babası 27 ay yatarak tedavi görüp hayatını kaybetmiş. Sadece kanser hastalarından değil, hiçbir hastadan kan ve kan ürünleri için fark almaması gerekirken hastane bu parayı almış ve fatura kesmiş. Hasta fark etmeksizin ilaç ve kan için resmî olarak fark alınamaz. Hasta yakını Sağlık Bakanlığı’na şikâyet etti. Bakanlık bugün (dün) cevap verdi. Sağlık Bakanlığı diyor ki: "İlgili hastaneye ceza kestik.' İyi de ilgili hastanenin daha önceden aynı konuda bir cezası var zaten. Yani cezaya rağmen hastane aynı uygulamaya devam etmiş. Senin Sağlık Bakanlığı olarak başka bir görevin yok mu? Bu uygulamayı önlemek için bir yaptırımın yok mu?”

“YAPILANLAR HUKUKSUZ”

Adıgüzel, Kızılay'ın yurttaşlardan bağışlarla kan temin ettiğini, bu kanları kamu veya özel hastanelere Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yer alan bedeller karşılığında sattığını hatırlatarak şunları ifade etti:

“Özel hastanelerde bu kanları ilave fark ücretleri ile para karşılığında yine hastalara satıyor. Ama resmî olarak fark alınmamalı, yapılanlar hukuksuz”

Adıgüzel, özetle şunları da kaydetti:

“Vatandaş Kızılay'a kan bağışlıyor. Kızılay bu kandan elde ettigi kan ürünlerini ise para ile hastanelere satıyor. Ama zannedilmesin ki sadece kan torbası, test maliyetleri gibi giderler alınıyor. Öyle değil. Bir torba kandan, bir torba eritrosit, bir torba trombosit, bir torba plazma ve ayrıca bazı antikor ile faktörler elde ediliyor. Mesela 1 torba kan bağışının tüm analizleri ve torbaların gideri yaklaşık 250-300 TL. Ama bağış yapılan bir torba kandan elde edilen kan ürünlerinin yaklaşık toplamı 1.000 TL'ye fatura ediyor. Bu ticaret değil de nedir? İtiraz ederlerse faturaları ibra ederim.”

Adıgüzel, ayrıca Kızılay'ın kan bağışına ilişkin hazırladığı ve önceki gün yayınlanması planlanan “Kızılay sensiz olmaz” başlıklı kamu spotlu reklam filminin de acil olarak durdurulduğunu ve kanallara “acil” talimatı verildiği bilgisini aldıklarını da dile getirdi.

KIZILAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Türk Kızılay'ı hastanelere kan satıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirerek şu açıklamayı yaptı:

"Tüm kamuoyu ve özellikle medya mensuplarının bunu bilmesine rağmen, Kızılay'ın topladığı kan bağışlarını hastanelere sattığı gibi bir yaklaşım sadece ve sadece iftiradan ve kötülükten ibarettir. Bu yöndeki haberlerin gönüllü kan bağışlarını düşürebileceğini bile bile atılan bu iftirayı Kızılay karşılıksız bırakmayacaktır. Bazı hastanelerin belirlenen SUT fiyatlarının üzerinde faturalar kestiği ve yine özel hastanelerin 'Bunu Kızılay'a aktarıyoruz' diyerek hastalardan farklı ücretler aldığı duyumunu aldığımız her durumda Sağlık Bakanlığına suç duyurusunda bulunulmaktadır."