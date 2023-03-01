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Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor

Kızılay’ın çadır satışıyla ilgili sosyal medyada yapılan bir paylaşım çok konuşuldu. Orijinal haliyle ‘veresiye satan-peşin satan’’ karşılaştırmasının yapıldığı bir görsel bu sefer çadır kuran ve çadır satan şeklinde paylaşıldı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 14:43
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Kızılay'ın çadır satışını anlatan görsel sosyal medyada rekor kırıyor

Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
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Son günlerin en çok konuşulan konularından bir tanesi de Kızılay’ın Ahbap’a çadır satışıydı. Murat Ağırel’in ortaya çıkardığı skandalla ilgili paylaşım yapan Ahbap’ın resmi sosyal medya hesabı "Arkadaşlarımız, Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik" şeklinde açıklama yapmıştı.

Konuyla ilgili bir kanalda canlı yayına katılan Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise "Büyütülecek bir hadise değil. Günün sonunda vatandaşımıza hizmete gitmiş" diyerek konuyu basitçe geçirdi.

'ASRIN TİCARETİ' YAKIŞTIRMASI

Ancak konu özellikle sosyal medya üzerinden giderek büyüyerek gündemde tutulmaya devam ediyor. Kullanıcılar Kızılay’ın asli görevinin afetzedelere yardım olması gerekirken ticari faaliyette bulunmasını çok sert bir dille eleştirerek, çadır satışına ‘asrın ticareti’ yakıştırmasını yaptılar.

Sosyal medya kullanıcıları "Utanmazlık yabancıların bedava sahra hastanesi kurarken, bizimkilerin çadır ve konserveyi parayla satmasıdır" yorumunu yaptı.

Türkiye'nin 11 şehrinde büyük yıkıma neden olan depremde Kızılay'ın ilk günü elindeki tüm çadırlarını şehir şehir dağıtması gerektiğini söyleyen sosyal medya kullanıcıları "Kızılay niçin var. Ticaret yapmak içinse hepsini görevini başarıyla yapmıştır. Yardım içinse hepsi sınıfta kalmıştır. Binlerce kilometre uzaktan gelip sahra hastanesi kuran ülkeler kadar olamadı Kızılay" yorumu yaptılar.

VERSİYE SATAN-PEŞİN SATAN GÖNDERMESİ

Bu eleştirilerin arasında en dikkat çekici olanlardan bir tanesi de Ahbap Başkanı Haluk Levent ve Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın karşılaştırıldığı bir paylaşım oldu. Görselde orijinal hali veresiye satan-peşin satan iki kişinin karşılaştırıldığı olan fotoğrafın veresiye satan kısmına Haluk Levent konularak ‘çadır kuran’ montajlanırken, peşin satana ise Kızılay Başkanı Kerem Kınık görseli montajlandı.

Kullanıcılar, görseldeki Haluk Levent’in depremler sebebiyle yaşananlardan dolayı üzgün, yorgun ve zor durumda olduğunu, Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın ise yapılan ticaretten kârlı çıktığı için mutlu ve keyfinin yerinde olduğu yorumlarını da yaptılar.

 

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