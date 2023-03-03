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Kızılay deprem sonrası iki tır giysi satmış. Vicdan, merhamet koskoca kurumu terk etmiş

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal Kızılay’ın deprem sonrası 2 TIR dolusu giysiyi kilosu 0,41 dolardan sattığını söyledi. Ünsal, Kızılay’ın bu satıştan 620 bin lira gelir elde ettiğini söyledi.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 13:13
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Kızılay deprem sonrası iki tır giysi satmış

Kızılay deprem sonrası iki tır giysi satmış. Vicdan, merhamet koskoca kurumu terk etmiş
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CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Kızılay'ın 18 Şubat'ta iki TIR dolusu 80 ton giysiyi, kilosu 0,41 dolardan sattığını iddia etti. Kızılay'ın bu satıştan gelirinin yaklaşık 620 bin lira olduğu önü sürüldü.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 100 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

"SESİNİ DUYAN YOKTU, HÜKÛMET YOKTU, ASKER YOKTU"

17 Ağustos 1999 depreminde askerin sahada olduğunu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk üç gününde ise askerin sahada olmadığını savunan Ünsal, 17 Ağustos 1999 depreminde, "Sesimi duyan var mı?" diye sorulurken, bu durumun son depremle birlikte değiştiğini söyledi.

Ünsal, "Kahramanmaraş'ta yöntem değişti. Enkaz altındaki vatandaşların, 'sesimi duyan yok mu?' diyen feryatlarını duyduk. Sesini duyan yoktu. Hükûmet yoktu, asker yoktu" dedi.

Yunanistan'da meydana gelen tren kazasının hemen ardından Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis'in görevinden istifa ettiğini anımsatan Ünsal, "100 bine yakın insan öldü, bir kişi istifa etmedi. Hatta 40'a yakın kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren kazasında dönemin Devlet Demir Yolları Genel Müdürü milletvekili yapıldı" diye konuştu.

"ÜLKE LİME LİME DÖKÜLÜYOR"

Kızılay'ın çadır ve battaniye sattığını belirten Ünsal, Kızılay'ın holding haline geldiğini öne sürerek, "Kızılay 18 Şubat'ta iki TIR dolusu giysi satmış. 18 Şubat'ta iki TIR dolusu giysi sattığının polis tutanağı belgeleri var. 80 ton giysiyi kilosu 0,41 dolardan satmış. Ülke lime lime dökülüyor" ifadelerini kullandı.

Ünsal'ın verdiği rakamlara göre, Kızılay'ın yaptığı iddia edilen satıştan geliri yaklaşık 620 bin lira oldu.

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