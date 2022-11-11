Tuba Büyüküstün kendisini Londra’da ziyaret etti

Türkiye ve dünyadan önemli isimlerin balmumu figürlerinin sergilendiği Madame Tussauds İstanbul’a yeni bir isim geliyor. Türk ve yabancı ziyaretçilerin sıklıkla sorduğu Tuba Büyüküstün’ün balmumu figürü için hazırlıklara başlandı.

Tuba Büyüküstün, Madame Tussauds İstanbul’da sergilenmek üzere hazırlanan balmumu figürünün yapım aşamasını takip etmek için Londra’ya gitti. Stüdyo sanatçılarıyla fikirlerini paylaşan oyuncunun, saç, göz ve ten rengi örnekleri alındı.

Büyüküstün, final çalışmasını sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

