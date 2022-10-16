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  • Billur Kalkavan yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze töreni detaylarını Tuba Büyüküstün paylaştı

Billur Kalkavan yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze töreni detaylarını Tuba Büyüküstün paylaştı

Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan, dün tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti. Kalkavan'ın ölümü sonrası Instagram hesabından paylaşım yapan Tuba Büyüküstün, cenaze töreninin detaylarını paylaştı. 

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 16:44
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Cenaze töreni detaylarını Tuba Büyüküstün paylaştı! Billur Kalkavan yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Billur Kalkavan yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze töreni detaylarını Tuba Büyüküstün paylaştı
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Akciğer kanseriyle mücadele ettiği sırada vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Billur Kalkavan yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Oyuncu Tuba Büyüküstün, Billur Kalkavan’ın cenaze töreniyle ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Tuba Büyüküstün, “Billur Kalkavan 17 Ekim Pazartesi günü Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacaktır. Tüm sevenlerine duyurulur” ifadelerini kullandı. 

UZUN UZUN BİLLUR'U ANLATTI

Ölümüyle herkesi yasa boğan Billur Kalkavan için Tuba Büyüküstün de duygusal bir paylaşım yaptı. 
Büyüküstün, Kalkavan'a şu sözlerle veda etti:

"Eğer Billur Kalkavan'ı hiç tanımadıysanız.... Sadece yanında olmak bile eğitirdi insanı. Mesela ne görürdünüz onda biliyor musunuz; elinde olmayanlar için şikayet etmek yerine olanlar için şükretmeyi.. Kimsenin arkasından konuşmamayı, saygısızlık yapmadan açık sözlü ve dürüst olmayı. Sevdiklerinle olduğun anı yaşamayı. Olduğun halinde saklanmadan gerçek olabilmeyi. Meraklı olmayı, hayatın bilgilerine aç olmayı ve o bilgileri başkalarıyla paylaşabilmeyi. Hata yaptığını kabul etmenin büyük bir özgürlük olduğunu. Zenginliğin parayla alakası olmadığını, hayvanlarla da saatlerce sohbet edilip hal hatır sorulabileceğini.. Sevgi ve muhabbetin bu hayatın çarkı olduğunu.. Ve aklıma gelmeyen bir sürü şey. O bizim Bili'miz."
 

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