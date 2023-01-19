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Ünlü oyuncu gençlik fotoğrafı ile takipçilerine nostalji yaşattı

Ünlü oyuncuTuba Büyüküstün 22 yaşında çekildiği gençlik fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak takipçilerini geçmişe götürdü

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 14:56
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Oyuncu Tuba Büyüküstün gençlik fotoğrafını paylaştı

Ünlü oyuncu gençlik fotoğrafı ile takipçilerine nostalji yaşattı
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3 Eylül 2004 yılında yayınlanmaya başlayan Çemberimde Gül Oya dizisinde canlandırdığı Zarife karakteriyle ünlenen Tuba Büyüküstün, takipçilerini geçmişe götürdü.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Tuba Büyüküstün, bu kez gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla dikkat çekti

 22 yaşında çekildiği karesini hayranlarının beğenisine sunan ünlü oyuncu, nostalji yaşattı.

Fransa'ya gitti

Güzel oyuncu geçtiğimiz aylarda iki kızını da alarak Fransa'nın başkenti Paris'e yerleşeceğini açıklamıştı.

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