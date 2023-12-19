Tüm dünyanın konuştuğu fotoğraf. Simon Deli 'Yapma başkan bizi sahadan çekme' diye yalvardı

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor müsabakasının 74. dakikasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarına tepki olarak takımını sahadan çekti.

Ecmel Başkanı bu kararından vazgeçirmek için herkes seferber olmuştu. Bir kişi vardı ki ayaklarına dahi kapandı.

İstanbulspor'un Fildişi Sahilli oyuncusu Simon Deli, Ecmel Faik Sarıalioğlu'un ayaklarına kapandı ve, "Yapma başkan çekme bizi sahadan" diye yalvardı.

Ancak Başkan Sarıalioğlu bunu dinlemedi.

İşte bu anların yaşandığı fotoğraf karesi dünyanın gündemine oturdu.

ORHAN UĞUROĞLU 'FAIR PLAY ÖDÜLÜ SIMON DELI'YE VERİLMELİ' DİYEREK PAYLAŞTI

Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, sosyal medyadan Simon Deli'nin İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu’nun ayağına kapandığı fotoğrafı paylaştı ve şu notu düştü;

''Sporda “Dünya Fair Play” ödülü Simon Dali’ye verilmeli.

İstanbulspor başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu’nun takımı sahadan çekme kararından caydırmak için önünde diz çöküp yalvardı

Tebrikler #Dali tam Ata’mızın “Ben sporcunun zeki çevik be ahlaklısını severim” sözüne örnek oldun.''