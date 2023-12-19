İstanbulspor Trabzon maçında neden sahadan çekildi? Volkan Aliakar açıkladı

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İstanbulspor Trabzon maçında neden sahadan çekildi? Volkan Aliakar açıkladı
İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun sinirlendiği ve takımı sahadan çektiği pozisyonda neler yaşandı? Volkan Aliakar yazdı.

Gün geçmiyor ki 'Süper Lig' adını verdiğimiz Türkiye'nin en büyük spor organizasyonunda şaşkınlıkla izleyeceğimiz bir olay yaşanmasın.

Bir önceki hafta Ankaragücü Rizespor maçında sahaya giren Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmış. Bu "rezillik"le dünya bizi konuşmuştu.

Henüz bu olayın üzerinden 10 gün geçmemesine rağmen bu kez başka bir "Tarihi olay" ile dünyanın gündemine oturduk.

İstanbulspor Trabzonspor karşılaşmasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem Ali Şansalan'a tepki olarak takımını sahadan çekti!

Peki neden bu karar neden alındı?

Karşılaşmasının 67. dakikasındaydı... Loshaj çalımlarla ceza sahası içine girdi, Mendy ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Ceza sahası çizgisi üzerinde yaşanan pozisyon sonrası Trabzonspor atağı gelişti ve Onuachu'nun golü geldi.

İstanbulspor cephesi bu pozisyona uzun süre itiraz etti. Trabzonspor'un golünün iptal edilip, penaltı kararının çıkmasını bekliyorlardı. Bana göre de haksız değillerdi. Mendy'nin rakibine eliyle kontrolsüz bir müdahalesi vardı.

Hakem Ali Şansalan da VAR hakemleriyle bu pozisyon ile ilgili konuşuyordu. 5 dakikalık görüşmenin ardından Ali Şansalan orta noktayı gösterdi. Tepkilerine devam eden İstanbulsporlu futbolculara, "Ayağa basma yok, çarpışma" açıklamasını yaptı.

İtirazlar devam edince Duhaney sarı kart gördü. Top orta noktaya kondu ve 73. dakikada maç tekrar başladı.

1 dakika geride kalmışken saha kenarında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu gözüktü. Saha içine girip oyuncularına "Sahadan dışarı çıkın" işareti yaptı.

Simon Deli'nin diz çöküp yalvarmasına, çevresindekilerin tüm çabalara rağmen Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun kararı değişmedi ve İstanbulspor sahadan çekildi.

Şimdi İstanbulspor 3-0 hükmen yenik sayılacak, 3 puanı da silinecek.

Peki peş peşe yaşadığımız "Süper Lig"imizdeki 'rezillikleri' hafızalarımızdan kim silecek?

İşte tartışılan o anın fotoğrafı

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