Tüm zamanların en iyisi ‘Şahsiyet’ oldu

Tüm zamanların en iyi Türk dizileri belli oldu. Listeyi, dünyanın en popüler film ve dizi veri tabanı IMDb açıkladı.

2019 yılında düzenlenen 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü kazandıran Haluk Bilginer’li Şahsiyet, zirvede yer alırken onu sırasıyla Leyla ile Mecnun, İkinci Bahar, Ezel, Tatlı Hayat, Masum, Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu, Behzat Ç., 7 Güzel Adam, Yeditepe İstanbul, Kurtlar Vadisi, Bir Demet Tiyatro, Şubat, Aşk-ı Memnu, Fi, Acayip Hikayeler, Süper Baba, Avrupa Yakası ve Beş Kardeş takip etti.

Yönetmenliğini Onur Saylak’ın üstlendiği, senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı, kadrosunda Cansu Dere, Şebnem Bozoklu, İlker Aksum, Nergis Öztürk, Necip Memili gibi isimlerin yer aldığı Ay Yapım imzalı dizinin 2. sezonu, geçtiğimiz haftalarda dijital içerik platformu GAİN’de yayınlanmaya başlamıştı.

‘Tahta Masa’ öyküleri çıktı

Klinik Psikolog Hilal Aydın Özcan’ın ‘Tahta Masa’ isimli öykü kitabı, Artemis Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Yazar, bir masanın etrafında farklı zamanlarda geçen öykülerden oluşan yeni kitabında mesleki iç sesiyle insana yön gösteren, sakin ama renkli diliyle insanın ruhuna iyi gelen hikâyelerle buluşturuyor okuru. Kitabın tanıtımındaki şu ifadeler dikkat çekici:

“İstanbul’un güzelim tepelerinden birinde, yeşillikler içinde bir çay bahçesi var. Orada da manzarayı gören ama kargaşadan uzak, kendi halinde bir masa. Tahta masa orada oturan her insanın ruhunu okudu, dudak okur gibi. Söyleneni ve söylenmeyeni… Masanın biriktirdiği hikâyeler bunlardı işte. İnsanların iç dünyalarında yaşadıkları. Duygu ve düşünce hikâyeleri…”

Setlere sürpriz dönüş

Gündem yoğunluğundan bu yazıyı yazmaya bir türlü fırsat bulamadım. Bugüne kısmet oldu. Türk Sineması’nın duayen isimlerinden İzzet Günay’ı yıllar sonra setlerde görünce, sizi bilmem ama kendi adıma söyleyeyim, sevindim.

Yeşilçam’ın yakışıklı jönü, dijital içerik platformu GAİN’de yayınlanan Şahsiyet’e konuk oldu. En son 2005 yılında ‘Aşka Sürgün’ dizisinde rol alan usta oyuncu, Haluk Bilginer ve Cansu Dere’li ‘Şahsiyet’le setlere geri döndü.

Seneler sonra onu izlemek keyif verdi. Umarım, ustayı daha çok izleme fırsatımız olur.