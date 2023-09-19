Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı

Enstein’ın yolundan giderek uçaklarda türbülans önleyen çip ürettiğini belirten ve bu yolla 20 milyon TL vurgun yapan Çiğdem İlgün’ün savcılık ifadesinin satır aralarında bir yalanı daha ortaya çıktı.

Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı

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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

Uçaklarda türbülansı önleyen çip geliştirdiği yalanıyla yatırımcılarını 20 milyon TL dolandıran Çiğdem, İlgün’ün bir yalanı daha ortaya çıktı.

SAVCILIKTA BAŞKA KONUŞTU
Sosyal medya hesaplarında yüksek lisans ve doktora mezunu olduğunu yazan Çiğdem, İlgün, Sabah’tan Yunus Emre Kavak’ın haberine göre, savcılık ifadesinde “Ben Marmara Üniversitesi Fizik bölümü mezunuyum. Okumuş olduğum bölüm 5 yıllık olduğu için tezsiz yüksek lisans olarak kabul ediliyor ayrıca Marmara Üniversitesi'nde 5 yıl boyunca asistanlık yaptım. Fakat herhangi bir doktoram yoktur” ifadelerini kullandı.

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“SOSYAL MEDYADA DOKTORA MEZUNUYUM YAZMIŞTI”
Oysa Çiğdem, İlgün, Linkedin hesabında ise, Marmara Üniversitesi Fizik Öğretmenliği lisans mezunu, Marmara Üniversitesi Fizik bölümü yüksek lisans mezunu ve yine Marmara Üniversitesi Atmosferik Bilimler ve Meteoroloji bölümü doktora mezunu olduğunu yazmıştı. Katıldığı programlarda kendisini akademisyen olarak tanıtmış, “Einstein’ın yolundan gittim. 780.denemede buldum” ifadelerini kullanmıştı.

5 YILLIK DEDİ 4 YILLIK ÇIKTI
İlgün ayrıca Marmara Üniversitesi’nde Fizik bölümünün 5 yıl olduğunu ve bu nedenle tezsiz yüksek lisans yapmış sayıldığını belirtti. Oysa Marmara Üniversitesi’nin sitesine girildiğinde Fizik bölümünün ders programının 4 yıl olduğu görülmekte. Bu şartlarda tezsiz yüksek lisans mezunu sayılamayacağı gibi İlgün, tezsiz yüksek lisans mezunu olsa dahi akademisyen olarak çalışamaz. Tezsiz yüksek lisans programları akademik olarak ilerlemek için yeterli olmadığı gibi özel sektör çalışanlarının başvurduğu, parayla alınmış diploma olarak değerlendirilmekte.

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