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Turhan Çömez: AKP’li vekiller çocuklarının mezuniyet töreni için Londra’daydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşamki "Biz bu oyunu gördük" konuşması sosyal medyada gündem oldu. Erdoğan'ın eski sağ kolu eski AKP'li Turhan Çömez'in de konuyla ilgili "Daha birkaç hafta önce AKP’li vekiller çocuklarının mezuniyet töreni için Londra’daydı" paylaşımı dikkat çekti.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 15:20
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Turhan Çömez AKP’li vekiller çocuklarının mezuniyet töreni için Londra’daydı Erdoğan Kendi evlatlarını Paris Londra Washington Brüksel e gönderip en iyi eğitim kurumlarında okuttu

Turhan Çömez: AKP’li vekiller çocuklarının mezuniyet töreni için Londra’daydı
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı Yeni Yurtlar Kampüsü'nde, 105 yeni yurt binası açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kendi evlatlarını Paris'e Londra'ya Washington'a Brüksel'e gönderip en iyi eğitim kurumlarında okutup lüks ve şatafat içinde yaşattılar. Anadolu'nun ve Trakya'nın pırlanta gibi çocuklarını ise fakirliğe, cahilliğe, yoksulluğa hatta göz göre göre ölüme mahkum ettiler. Biz bu oyunu gördük." konuşması sosyal medyada gündem oldu. 

Erdoğan'ın eski sağ kolu eski AKP'li Turhan Çömez'in konuyla ilgili "Daha birkaç hafta önce AKP’li vekiller çocuklarının mezuniyet töreni için Londra’daydı" paylaşımı dikkat çekti.

İşte Turhan Çömez'in rekor beğeni ve yorum yağan paylaşımı;

"Erdoğan: Kendi evlatlarını Paris’e, Londra’ya, Brüksel’e, Washington’a gönderip, en iyi eğitim kurumlarında okutup, lüks ve şatafat içinde yaşattılar.
Doğru.
Daha birkaç hafta önce AKP’li vekiller çocuklarının mezuniyet töreni için Londra’daydı."

İŞTE ERDOĞAN'IN ÇOCUKLARINI OKUDUĞU OKULLAR

Sümeyye Erdoğan : Indiana Üniversitesi (ABD)
Esra Erdoğan : Indiana Üniversitesi + Berkeley Üniversitesi (ABD)
Bilal Erdoğan : Harvard Üniversitesi (ABD)
Burak Erdoğan : Londra'da ekonomi eğitimi (İngiltere)

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seçime az kaldı
15.09.2022 17:20
Zengin hemi de iyi zengin yeni bir sınıf yaratıldı. Nerede okusun bu garibanların çocukları. Tabiki de İngiltere veya ABD olacak.  
 
Metin mert
15.09.2022 17:14
Bu okullar paralı mı yoksa sınavları varmi  
 
Ahmet Mutlu YETİMOĞLU
15.09.2022 17:10
Bozkurt à Selam:-)  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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