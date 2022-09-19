Turhan Çömez çok önemli bir bilgiyi açıkladı. Bir Bakan’ın yaptığı hazırlığı duyurdu

Erdoğan'ın geçmişte doktorluğunu yapan Turhan Çömez Halk TV'den Didem Seymen'e açıklamalarda bulundu. Çömez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İngiltere'de hastane açmak için girişimlerde bulunduğunu iddia etti.

Türkiye’nin önünde sağlık turizminden 10 milyon dolarlık bir pasta olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın eski doktoru Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Turhan Çömez, "Ne yazık ki AK Parti iktidarının olduğu bir dönemde bu projelerin hayata geçmesi mümkün değil" dedi.

Çömez'in iddiasına göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaneler grubundan bir ekip ise soluğu hastane açmak için İngiltere’de aldı.

SAĞLIK BAKANI YURT DIŞI ARAYIŞINDA

Çömez şöyle aktardı:

Türkiye’de sadece sağlık turizmi için hastane açmak isteyen yatırımcılar var fakat devlet tarafından ruhsat verilmiyor. Bu ruhsatı almak için de çok büyük çabalar harcamanız ve milyonlarca lira para ödemeniz gerekiyor. . Dünyanın hiç bir modern ülkesinde sağlık hizmeti verecek olan işletmelere bu tür ruhsat ücretleri ile engel konulmaz. Bunun da temel sebebi, sağlık bakanının kendisinin hastaneler zincirinin olmasıdır.

Fakat ilginç olan şu ki; Sayın Sağlık Bakanı kendisi de yurt dışında arayış içerisinde. Geçtiğimiz aylarda sağlık bakanının hastanesinden yetkililer geldi ve beni ziyaret ettiler ve İngiltere'de nasıl hastane açabilecekleri konusunda benden destek ve yardım istediler. 'Ben tabii ki size yardımcı olurum ama bakanın benimle olan temasınızdan haberi var mı?' dedim. 'Öncelikle benim kim olduğumu bilmiyorsanız size hatırlatayım' dedim. Kendimle ilgili detayı verdikten sonra ilişkilerini kestiler.

Fakat daha sonra başka bir İngiliz kaynakla iletişime geçip İngiltere’de hastane kurmak için bir çaba içerisine yeniden girdiler, ilginç olan şudur ki; İngiltere’de temas ettikleri yapı geldi yine beni buldu. Dolayısıyla yurt dışı deneyimleri olmadığından Sağlık Bakanımız şuan İngiltere’de hastane açamadı.

Devamında Çömez, “İngiltere’de büyük bir sağlık işletmesinin kurulması demek, 700 bin Türk’ün ihtiyacını karşılamak demek. Aynı zamanda bekleyen 7 milyon civarındaki hastanın bir kısmını yine bu işletmelerde ameliyat edilebilecek.” Şeklinde konuştu.

SARI TAKSİ PLAKASI GİBİ HASTANE RUHSATI VERİLİYOR

Çömez, “Önümüzde yapılacak çok proje var ancak sorun şu ki; bu projeleri hayata geçirecek Ankara’da bir vizyon, kafa, niyet, ufuk yok. Temel problem bu. Peki Türkiye’de orta ölçekli bir hastane açmak için ruhsat ücreti ne kadar; milyonlarca… Bu kadar paranız cebinizde varsa hastane açabilir misiniz? Hayır! Çünkü o ruhsatı da bulamıyorsunuz. Aynen sarı taksi plakası gibi hastane ruhsatları satılıyor. İstanbul’dan bir ruhsat satın alınıyor, o ruhsatı ülkenin başka yerinde kullanıyorsunuz ve sağlık sisteminde ruhsat borsası oluşmuş. Eğer siz bir ülkenin sağlık sistemini büyük hastaneler sahibi birine teslim ederseniz olacağı budur.” dedi.

SAĞLIK SİSTEMİ DÖKÜLÜYOR

Öte yandan Türkiye’de sağlık sistemi alarm veriyor. Hastalar, randevu alabilmek için günlerce hatta aylarca bekliyor. İsyan eden vatandaşlar hastanelerde de saatlerce kuyruk bekliyor. Ayrıca, randevulara kota getirildiği iddia edilmiş ancak Sağlık Bakanlığı iddianın doğru olmadığını açıklamıştı.