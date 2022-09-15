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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKP Genel Başkanı Erdoğan'a sert eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşamki konuşması sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili Erdoğan'ın eski sağ kolu Turhan Çömez'in paylaşımına rekor beğeni ve yorum geldi. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 10:32
Son Güncelleme: 15 Eylül 2022 Perşembe - 11:21
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKP Genel Başkanı Erdoğan'a sert eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKP Genel Başkanı Erdoğan'a sert eleştiri
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Dolar 18,26 Türk Lirası. Vatandaşların hergün art arda gelen zamlar, ödenemeyen fatura bedelleri, çocuklarının eğitim masrafları derken beli iyice büküldü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı Yeni Yurtlar Kampüsü'nde, 105 yeni yurt binası açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kendi evlatlarını Paris'e Londra'ya Washington'a Brüksel'e gönderip en iyi eğitim kurumlarında okutup lüks ve şatafat içinde yaşattılar. Anadolu'nun ve Trakya'nın pırlanta gibi çocuklarını ise fakirliğe, cahilliğe, yoksulluğa hatta göz göre göre ölüme mahkum ettiler. Biz bu oyunu gördük." konuşması sosyal medyada gündem oldu. 

Vatandaşlar 'Biz bu oyunu gördük' diyen Erdoğan'a kendi çocuklarının nerede okuduğunu hatırlattı:

İŞTE ERDOĞAN'IN ÇOCUKLARINI OKUDUĞU OKULLAR

Sümeyye Erdoğan : Indiana Üniversitesi (ABD)
Esra Erdoğan : Indiana Üniversitesi + Berkeley Üniversitesi (ABD)
Bilal Erdoğan : Harvard Üniversitesi (ABD)
Burak Erdoğan : Londra'da ekonomi eğitimi (İngiltere)

"AKP’li vekiller çocuklarının mezuniyet töreni için Londra’daydı"

Erdoğan'ın eski sağ kolu eski AKP'li Turhan Çömez'in de konuyla ilgili "Daha birkaç hafta önce AKP’li vekiller çocuklarının mezuniyet töreni için Londra’daydı" paylaşımı dikkat çekti.

İşte rekor beğeni ve yorum yağan Çömez'in paylaşımı;

"Erdoğan: Kendi evlatlarını Paris’e, Londra’ya, Brüksel’e, Washington’a gönderip, en iyi eğitim kurumlarında okutup, lüks ve şatafat içinde yaşattılar.
Doğru.
Daha birkaç hafta önce AKP’li vekiller çocuklarının mezuniyet töreni için Londra’daydı."

 

 

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Kenan MEMİŞ
15.09.2022 11:20
Akıllı ol , akıllı ol...  
 
Murat D.
15.09.2022 11:18
Bir de askere göndermiyorlar sayın Erdoğan sonra milliyetçilik dersi veriyorlar  
 
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