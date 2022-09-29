29 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor

Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi‘nin “Şehir hastaneleri ile konusunda muhalefetin sesi biraz kesildi. Nasıl karşılıyorsunuz?” sorusuna “Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın. Bak Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor” şeklinde yanıt verdi.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 00:23
Takip Et

Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor

Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk ve Kanal D ortak yayınına Ahmet Hakan, Hande Fırat, Zafer Şahin ve Abdulkadir Selvi’nin sorularını yanıtladı.

Program sırasında Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Erdoğan’a, “Şehir hastaneleri ile konusunda muhalefetin sesi biraz kesildi. Nasıl karşılıyorsunuz?” diye sordu.

“Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın” diyerek Selvi’ye talimat veren Erdoğan, daha sonra gülümseyerek, “Bak Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor” dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorin ve benzinde büyük oyun. Sürücüler en az 5 TL indirim bekliyordu 
1
﻿Motorin ve benzinde büyük oyun. Sürücüler en az 5 TL indirim bekliyordu 
﻿Motorin ve benzinde büyük oyun. Sürücüler en az 5 TL indirim bekliyordu 
﻿Son hedef İrem Derici oldu. Kökten dincilerin mahalle baskısı her yerde. Konseri iptal oluyor
2
﻿Son hedef İrem Derici oldu. Kökten dincilerin mahalle baskısı her yerde. Konseri iptal oluyor
﻿Son hedef İrem Derici oldu. Kökten dincilerin mahalle baskısı her yerde. Konseri iptal oluyor
﻿Aldatmaktan çekinmeyen 5 burç açıklandı. Bu burçlarla beraberlik çok zor
3
﻿Aldatmaktan çekinmeyen 5 burç açıklandı. Bu burçlarla beraberlik çok zor
﻿Aldatmaktan çekinmeyen 5 burç açıklandı. Bu burçlarla beraberlik çok zor
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
4
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿NATO'dan müttefiklere flaş ‘silah’ çağrısı: Stoklarınızı en kısa sürede doldurun
5
﻿NATO'dan müttefiklere flaş ‘silah’ çağrısı: Stoklarınızı en kısa sürede doldurun
﻿NATO'dan müttefiklere flaş ‘silah’ çağrısı: Stoklarınızı en kısa sürede doldurun
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
6
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Yunanistan'dan adalarda yeni provokasyon. Türkiye'ye üstü kapalı mesaj gönderdiler
7
﻿Yunanistan'dan adalarda yeni provokasyon. Türkiye'ye üstü kapalı mesaj gönderdiler
﻿Yunanistan'dan adalarda yeni provokasyon. Türkiye'ye üstü kapalı mesaj gönderdiler
﻿Uşak'ta orman yangını
﻿Uşak'ta orman yangını
﻿Uşak'ta orman yangını
﻿ABD'li Senatör: Ukrayna'ya nükleer saldırıyı, NATO'ya yönelik sayarız
﻿ABD'li Senatör: Ukrayna'ya nükleer saldırıyı, NATO'ya yönelik sayarız
﻿ABD'li Senatör: Ukrayna'ya nükleer saldırıyı, NATO'ya yönelik sayarız
﻿Ukrayna: Rusya'nın dünyanın en güçlü ikinci ordusu olduğu efsanesini yerle bir ettik
﻿Ukrayna: Rusya'nın dünyanın en güçlü ikinci ordusu olduğu efsanesini yerle bir ettik
﻿Ukrayna: Rusya'nın dünyanın en güçlü ikinci ordusu olduğu efsanesini yerle bir ettik
﻿Beykoz'da orman yangını
﻿Beykoz'da orman yangını
﻿Beykoz'da orman yangını
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.