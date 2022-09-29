Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk ve Kanal D ortak yayınına Ahmet Hakan, Hande Fırat, Zafer Şahin ve Abdulkadir Selvi’nin sorularını yanıtladı.

Program sırasında Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Erdoğan’a, “Şehir hastaneleri ile konusunda muhalefetin sesi biraz kesildi. Nasıl karşılıyorsunuz?” diye sordu.

“Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın” diyerek Selvi’ye talimat veren Erdoğan, daha sonra gülümseyerek, “Bak Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor” dedi.