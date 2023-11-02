Turizm 9 ayda 42 milyar dolar girdi sağladı. Gecelemede düşüş, geceleme harcamalarında artış…

Sektör temsilcileri 2023 yılı ilk 9 aylık turizm verilerini açıkladı. Gelen taze verilere göre Türkiye 45.2 milyon turist ve toplam 42 milyar dolar gelir elde etti.

Geçen yıl aynı dönemki verilere baktığımıza 40.2 milyon olan toplam ziyaretçi sayısı eylül ayı sonu itibari ile 45.2 milyona yükseliyor. Bu da yaklaşık yüzde 12,4’lük bir artışa denk geliyor.

Türk turizm sektörü 2023 yıl sonu için 60 milyon turist, 56 milyar dolar orta vadeli program hedefini uyumlu bir şekilde ilerlediğini gösteriyor.

Kişi başı konaklama geceleme süresinde düşüş

Türkiye’nin bacasız sanayisi olan turizm sektöründe önemli olan bir husus ortalama kalış süreleri 2022’de ilk 9 ayda 10.1 geceleme olurken 2023‘de bu durum 9.5’lerde. Ortalama kalış süresinde bir önceki seneye göre azalış olduğu görülüyor.

Bunun öncelikli sebepleri arasında yerli turist için ekonomik kriz ile turizmde artan fiyatlar öncelik gösterirken, deprem felaketi ve tüm dünyayı sarsan pandemi sonrası yüksek enflasyon sonucu tatilcilerin tatillerinden değil ancak tatil sürelerinin kısalması olarak yorumlanabilir.

Ayrıca pandemi ile ertelenen talepler, iç pazarda otel fiyatlarındaki artış yerli turistin yurt dışı tatiline olan ilgisini artırdı. Yerli turist için bazı ülkeler çok cazip fiyat politikası izleyerek iç pazardaki turizm pastasını bölmüş oldu. Yerli turist için yurt dışı seyahatlerinde en çok tercih edilen destinasyonların başında bu yıl Mısır oldu. Mısır'ı Yunan adaları, Balkanlar, Karadağ, Budva ve İtalya izledi. Fiyatı ile doğru orantılı olarak daha ulaşılabilir olduğu için Yunan adaları ve hem vize sorununun ortadan kalkması hem de ucuz olması sebebi ile Mısır turları büyük ilgi gördü.

Kişi başı konaklama geceleme harcama fiyatlarında yükseliş

Kişi başı gecelik harcama fiyatları bakımından 2017 yılını Türkiye 65 dolar ile kapatmıştı. Uygulanan politikalarla 2022 yılı sonunda 89 dolara kadar yükseldi. Bu yıl birinci çeyrekte 85 dolar, ikinci çeyrekte 112 dolar, üçüncü çeyrekte 103 dolar ve son çeyrekte de tahmini olarak 96 dolar olmasını bekleniyor. Sektör yıl ortalamasını da 100 dolar olarak tamamlamayı öngörüyor. 2017 ile 2023 yılını kıyasladığımızda yaklaşık yüzde 55’lik, geçen yıl ile kıyasladığımızda 12.7’lik bir artış söz konusu.

Turizmde en önemli konu başlıklarından biri kişi başı gecelik harcama fiyatlarıdır. Bu başlık Türk turizm sektörünün 2023 yıl sonu için 60 milyon turist, 56 milyar dolar orta vadeli program hedefini uyumlu bir şekilde ilerlediğini gösteriyor.