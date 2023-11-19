Sabiha Gökçen'in ikinci pisti açılamıyor.1.3 Milyar Dolar harcandı...

13 Kasım'da ikinci pistinin açılması planlanan Sabiha Gökçen Havalimanın'da, evdeki hesap çarşıya uymadı. Açılışı ertelenen pist 4 ay daha kullanıma kapalı olacak. Nedeni ise, uçakların 'minareye çarpma' riski.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinin 13 Kasım'da açılması planlanıyordu. Ancak hizmete açılması beklenen ikinci pistin 4 ay süreyle uçuşlara kapalı olacağına yönelik bilgiler geldi.

Havalimanın yakınında bulunan caminin minaresinin uçuşlar için engel oluşturduğu tespit edildi. Havalimanı yetkililerine göre, ikinci pistin açılışını geciktiren sebep, DHMİ'ye ait kalibrasyon uçağıyla yapılan seyrüsefer alt yapısının kontrolü sırasında ortaya çıktı. Test uçuşlarında pistin deniz tarafındaki bölümünde bir cami minaresinin, uçakların güvenli inişine engel teşkil ettiği belirlendi.

1.3 MİLYAR DOLAR HARCANDI

Sabiha Gökçen Havalimanının ikinci pisti için 1.3 Milyar Dolar harcama yapıldığı açıklanmıştı.

Daha önce de ikinci pistin altında kalacak tünelde meydana gelen çatlaklar nedeniyle açılış ertelenmişti. Şimdi pistin açılışı minare nedeniyle erteleniyor. 1 Mart 2024 tarihine kadar pistin kullanıma izin verilmeyecek.