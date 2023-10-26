Turizm hedef büyüttü. 2028 hedefi 100 milyar dolar

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından turizm stratejik sektör ilan edildi. 2023 yıl sonu için 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir hedefi koyan Türk turizm sektörü, yıl sonuna kadar bu hedefi yakalayacak gibi gözüküyor. Sektör her yıl hedeflerini arttırarak yoluna devam ederken ivmelenerek büyüyen bir tablo sergiliyor. Büyümeyle orantılı olarak istihdam sayılarında artışı sağlıyor elbette.

2028'de ise 82,3 milyon turist, 100 milyar dolar olması hedeflenen Turizm gelirleri için 12. Kalkınma Planı (2024-2028), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunuldu.

Türkiye’nin bacasız sanayisini kalkınma planı kapsamında önemli başlıklarda toplamak gerekirse; değişen tüketici eğilimleri doğrultusunda turizmin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, sezon süresinin uzatılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve daha fazla harcama eğilimi olan ziyaretçinin ülkeye çekilmesiyle ziyaretçi başına turizm gelirinin artırılması ile sektörde yeşil ve dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi temel amaç olarak belirlendiği görülüyor.

Son yıllarda bakıldığında Rusya, Almanya, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri, İngiltere ve Benelüks ülkeleri (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg ) son dönemde Fransa ve Polonya için cazibe merkezi olan Türkiye’ye yeni pazarlar oluşturulması amacıyla başta Amerika ve Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere turist potansiyeli yüksek ülkelerde tanıtım çalışmaları yürütülecek.

Turizm sektörünün kanayan yarası olan nitelikli ara elaman ihtiyacının eğitim programları geliştirilecek. Turizm sektörünün iklim değişikliğine uyum kapasitesi artırılacak. Turizm sektörünün sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde doğal, tarihi ve sosyal çevreyi koruyucu ve geliştirici bir yaklaşım içinde olması sağlanacak ve sektörde yeşil dönüşüm hızlandırılacak.

Yerel ekonomilerin desteklenmesi sağlanarak kapsayıcı bir turizm sektörü oluşturulacak. Turizmin çevreye, sosyal ve kültürel dokuya karşı oluşturabileceği olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla ziyaretçilerin "sorumlu turizm anlayışına’’ sahip olmaları için bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek.

Klasik turizm anlayışını reddeden sektör 81 ilimizin turizmden, turizm pastasından pay almasını sağlayacak çalışmalar yürütmeye başlayacak. Son 20 yılda Türkiye’de turizm, dünya turizminden çok daha hızlı büyüdü. Burada önemli olan her çeşit turizmin, genel turizm pastasından payını alabilmesi. Türkiye olarak 81 ilimizin kendine has turizm cenneti olma potansiyeli var. Bu potansiyelden yola çıkarak şunu söyleyebilirim: 2028 yılında 100 milyar dolarlık gelir hedefleyen sektör yeni rekorlar kırmak için ziyaretçi başına turizm gelirinin artırılması amacıyla daha fazla gelir bırakan turizm çeşitleri geliştirecek. 2028 yılı için önemli hedefler koyan Turizm sektörü turist potansiyeli yüksek ülkelerde tanıtım faaliyetlerini hızlandırarak ve gelir hedefini büyüterek yeni rotasını çizmiş oldu.