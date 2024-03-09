Türk doktorları ve Türk Hava Yolları

Sevgi dolu kalbi ile Süleyman Demirel'in 2000-2005 döneminde özel doktoru ve manevi kızı olan 27. dönem Isparta milletvekili Dr. Aylin Cesur’un sosyal medya mesajını çok önemseyerek aynen sunuyorum:

“Dubai seyahatimin son gününde fibula (baldır) kemiğimi kırdım. Jumeirah Al Qasr Otel’in @MadinatJumeirah’ın şık ama kaygan halı serili merdivenlerinde, dümdüz spor ayakkabılarım ile kaydı ayağım, düştüm.

Kırık olduğunu anlayacak kadar çok canım acıdı, saatlerce süren hastane arama sürecinde acilde ortopedist olan hastane bulamadığımız için süreç uzadı,

@emirates ile olan dönüş sürecimizde havayolu şirketinin lüzumsuz bürokrasisini kırık yaşayan bir yolcuya uygulaması, anlayışsız ve kaba personeli ile de sıkıntıyı daha da büyük yaşadık ama sonunda ülkemize dönebildik.

Bu süreci ağrı eşiği yüksek biri olduğum için atlattım ama gerek yüzyıllık sağlık sistemimizin gerek bağlantı uçuşu olarak uçarken ki farkı bir kere daha gördüğümüz havayolu şirketimiz

@TurkishAirlines’ın ne denli iyi olduğunu yeniden gördük.

Muhteşem bir otelin, hastaneye transferimde o muhteşemliğe yakışmayacak şekilde bir araç dahi tahsis etmemesi, ilgisizliği, Emirates Havayollarında ayağı kırık olduğu için business class bilet almak zorunda kalmış bir yolcuyu, 18. sıraya kadar kırık ayakla yürümek zorunda bırakması, alanda gereksiz bürokrasi ile saatlerce istirahat ettirmeyerek oyalaması, ancak Türkiye diplomatik makamları devreye girince check-in işlemlerini 1 gün daha Dubai’de konaklamak zorunda bırakarak yapmaları, hastaneden istenen “uçağa binebilir” raporunun ancak hafta içi verileceğinin söylenmesi ile sadece büyük metropol olmanın, büyük oteller yapmanın, büyük hastaneler inşa etmenin, büyük uçaklar almanın yetmediğini bize gösterdi.

#jumeirahalqasr otele, #emirates havayolu şirketine, sitemlerimi bildiriyorum.

Dost ülke #unitedarabemirates’de 25 sene evvel kendisi ile tanışmaktan büyük onur duyduğum #şeyhzayed’in memleketinde bunları yaşamak ayrıca çok üzücü oldu.