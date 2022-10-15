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Türk-İş Başkanı'ndan dikkat çeken sözler. Madencilerin sorunlarını Bakan beye iletmiştik

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan dikkat çeken sözler. Maden faciasının yaşandığı bölgeye giden Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ''Madencilerin sıkıntılarını Bakan beye iletmiştik"dedi

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 14:18
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Madencilerin sorunlarını Bakan beye iletmiştik.Türk-İş Başkanı'ndan dikkat çeken sözler

Türk-İş Başkanı'ndan dikkat çeken sözler. Madencilerin sorunlarını Bakan beye iletmiştik
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Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili açıklamalarda bulunan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ''3 hafta önce Bakan beyle geldik, madencilerin sorunlarını anlattık. Ama maalesef bugün buradayız'' dedi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde dün akşam meydana gelen maden patlamasında 40 madenci yaşamını yitirdi. 58 kişinin sağ çıktığı madenden kurtarılan 11 işçi ise hastanede tedavi altına alındı.

BAKANLAR AÇIKLAMA YAPTI

Faciayla ilgili son durumu aktarmak üzere bölgeye giden bakanlar kameralar karşısına geçti. Önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ardından da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez birer konuşma yaptı.Ardındansa mikrofonların önüne Türk-İş Başkanı Ergün Atalay geçti. 

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Türk-İş Bakanı Ergün Atalay "Sayın Bakanımın ifade ettiği gibi 3 hafta evvel buradaki işçi arkadaşlarım, 'Bakan bey burayı ziyaret edecek sen de gelir misin?' dediler. Ben de onlarla buraya geldim. Madencilerin sıkıntılarını, problemleri ne varsa Bakan beye ilettik. Ama maalesef aradan 3 hafta geçti ve bugün de bu olayla ilgili olarak buradayız. Değerli arkadaşlar bu bölgede bugüne kadar 5 binin üzerinde şehit var. 40 kardeşimiz daha buna eklendi. Sendika başkanları, arkadaşlar hep burada. Cenazelerimizi defnedelim önce. Türkiye'de arama kurtarmanın en uzman ekiplerinin olduğu bölge burası. Türkiye'de ne bir iş kazası, problem varsa biz işçiler buradan destek alıyorduk. Ama maalesef başımıza böyle bir olay geldi. Defin işlemlerinden sonra bakanlarımızla nedir, ne değildir ortaya koyar her şeyi detaylı bir şekilde konuşma imkanı buluruz. Ailelere başsağlığı diliyorum. Son olur diye arzu ediyorum ama son olmuyor. İnşallah bu kez son olur." ifadelerini kullandı.

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Kenan
15.10.2022 14:32
Hadi ordan  
 
Vatan
15.10.2022 14:29
Bakanın çokta umrundaydı bunlar düzeni düzeltmek için değil bozuk düzenden nemalanıp emekli olmak için koltuk işgal edenler  
 
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