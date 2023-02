Akşener: Tüm Türkiye’de yabancılara mülk satışının yasaklanması lazım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’ın Antakya ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Akşener, ziyareti sonrası gazetecilere açıklama yaptı.



“BİZİM İÇİN YANGINDAN MAL KAÇIRMAK SÖZ KONUSU DEĞİL”

Yaşanan büyük felaketten sonra deprem bölgelerini il il, ilçe ilçe ziyaret ettiklerini belirten Akşener, “Depremin ilk saatlerinde önce milletvekili arkadaşlarımızı bütün il ve ilçelere dağıttık. Oradan gelen bilgiler ışığında İYİ Parti'yi bir STK'ya çevirerek yardım organize ettik. Sahadan gelen bilgileri de gerekli mercilere de bildirerek çözülmesini sağladık. Doğru bilgileri alıp kendimiz çözebiliyorsak kendimiz çözdük, çözemediklerimizi de ilgili makamlara bildirip takibini yaptık. Biz kendimize böyle bir görev edindik. Çünkü bu büyük bir yangın, bu yangının söndürülmesi lazım. Bu yangını söndürmek birinci önceliğimiz olmalıdır. Bizim için yangından mal kaçırmak söz konusu değil.” dedi.



“ENKAZLARIN ZİMMETLENMESİ GEREKİYOR”

Devletin bilgisi dahilinde her bir enkazın ister sivil ister devlet görevlisi 2 kişiye zimmetlenmesi gerektiğini belirten Akşener, "Devlet memuru olabilir, asker olabilir, polis olabilir, gönüllü sivil olabilir ama devletimizin bilgisi dahilinde enkazı iki kişiye zimmetlememiz lazım" ifadesini kullandı.



Hala canlı kurtarılan vatandaşlar olduğuna dikkat çeken Akşener, arama-kurtarma faaliyetlerinin bitirilmemesi gerektiğini vurguladı.



AKŞENER'DEN SALGIN HASTALIK UYARISI

Deprem bölgesinde çöp sıkıntısı olduğuna da işaret eden Akşener, "Biz bunları 99 Kocaeli depreminde yaşadık. Tecrübeyle konuşuyorum. O nedenle toplama imkanı yoksa, organizasyonlar yapılamıyorsa, derhal kireç atılması lazım. Aksi takdirde kemirgenler başlar ve salgın hastalıklar devam eder. Hawaii'de olan depremde çöp meselesinden oluşan salgın hastalıklarda 22 bin kişi hayatını kaybetti. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz lazım" değerlendirmesini yaptı.



Deprem bölgesindeki tuvalet ihtiyacının altını çizen Akşener, konteyner evlere de derhal geçilmesi gerektiğini dile getirdi.



Cenazelerin defin işlemi için kefene ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Akşener, hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğüne işaret ederek ısınmanın önemini dile getirdi.



ÇOCUKLAR İÇİN TAHLİYE ÇAĞRISI

"Çocuk ilaçlarına ihtiyaç var. Bazı bölgelerde ishal başladı" diyen Akşener, "Onun için de çocuklarımızı anneleriyle birlikte mutlaka tahliye etmemiz gerekiyor. Erkek arkadaşlarımız cenazelerinin başında kalabilir. Erkek arkadaşlarımız arama-kurtama çalışmalarına katılabilir ama anne ve çocukların depremden etkilenmeyen illere götürülmesi lazım. Biz İYİ Parti olarak hem Antalya'da, hem İstanbul'da hem de Ankara'da bu manada bir çalışmanın içindeyiz. Tahliye yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



“DAHA FAZLA GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN SEVKİYATI GEREKİYOR”

Deprem bölgesindeki güvenlik konusuna değinen Akşener, “Evlerin içinde ziynet eşyaları var. Onların da muhafaza edilmesi lazım. Çünkü şu an itibariyle insanlara çok lazım. Daha fazla güvenlik görevlisinin deprem bölgesinde asker ve polis sevkiyatının yapılması lazım. Çünkü hem yağma hem güvenlik açısından çok önemli. 1999'u yaşamış bir siyasetçi ve o bölgenin insanı olarak söylüyorum. O depremde akrabalarını kaybetmiş bir insan olarak söylüyorum." dedi.



Akşener sözlerini şöyle noktaladı:



"Mutlaka ve mutlaka, özellikle Hatay’dan başlayarak tüm Türkiye'de şu an itibariyle toprak ve mülk satışının yabancıya yasaklanması lazım. Bunun takipçisi olacağız. Ne dediğimi Hataylılar anlıyor. Onun dışında çok acele ihtiyaçlarınızı giderecek, 10 bin lira evet güzel ama bunun devamı lazım. Birçok insan işlerinden oldu. Evlerin hangi süre içerisinde yapılacağının bildirilmesi lazım. Annesini, babasını kaybetmiş çocukları Allah rızası için her birinizden rica ediyorum mutlaka devlete teslim edin. Depremden etkilenmemiş dışarıda yaşayan ailelerin organizasyonları var, STK'ların organizasyonları var ama onların başına devletin mutlaka sosyal hizmetlisini koyması lazım. Sonra amcası çıkar, dayısı çıkar... DNA testi ile teslim edilir. Biz Kocaeli'nde bunu yaşadık. Çeşitli nedenlerle çocuk çalınır. Organ için çalınır, Batılı ailelere evlat edindirmek için satılır. O yüzden çocuklar, çocuklar, çocuklar. İlaç, tuvalet, iç çamaşırı ve çocukların emniyeti

İLGİLİ HABERLER