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Lütfü Savaş Hatay'ı terk etmeyin çağrısı yaptı: Topraklarınızı malınızı mülkünüzü satmayın

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş deprem sonrası kentten ayrılan Hataylılara seslendi. Savaş, "Topraklarınızı, malınızı mülkünüzü satmayın. Tapularınız, Atatürk'ün şahsi meselesi Hatay’da sizleri söz sahibi yapmaya devam edecek” dedi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 11:56
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Lütfü Savaş şehirden ayrılan Hataylılara seslendi 

Lütfü Savaş Hatay'ı terk etmeyin çağrısı yaptı: Topraklarınızı malınızı mülkünüzü satmayın
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’tan kentte yaşayan vatandaşlara çağrı geldi. Savaş, Hatay’ı yeniden inşa etmek için yaklaşık 1,5 yıla ihtiyaçları olduğunu belirterek, “Bunun için bir, bir buçuk yıla ihtiyacımız var. Bir, bir buçuk yıl içerisinde sizlerden ricamız ata şehrinizdeki mallarınızı, topraklarınızı satmayın” ifadelerini kullandı. Savaş, “Hatay, kırk asırlık Türk yurdu; Hatay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Tayfur Sökmen’in ve hepimizin ecdadının bize emaneti… Hatay bizimdir, bizim kalacak. Hiç kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

Sosyal medya hesabından video paylaşan Savaş şunları söyledi.

“Biz gerçekten de çok önemli bir deprem atlattık. Belki de üç bin yılda olacak bu depremde birçok insanımızın hayatını kayboldu, birçok insanımız evini kaybetti, birçok insanımız yaralandı ve fazlasıyla zarar gördük. Bir yandan da Hatay’ın ayağa kalkması lazım.

Göçüp giden, ailelerini bırakan, aileleriyle birlikte dışarıda hastalarına bakan insanlarımız için çok önemli bir günler yaşıyoruz.

Şunu bilmek lazımdır; kırk asırlık Türk yurdu hepimizin anavatanı ve bundan sonra da kırk asırlık Türk yurdu, Türk yurdu olmaya devam edecek. Bunun için biz her şeyi yapmaya başladık ve tekrardan Hatay’ı hak ettiği şekilde cazip bir şehir haline getireceğiz.

Ama daha güçlü, ama daha yeşil, karbon ayak izi sıfır olan ve gelecek adına depremlerle boğuşabilen ve depremler olduğunda ayakta kalabilen bir yapıyla tekrar Hatay’ı inşa edeceğiz.

Bunun için bir, bir buçuk yıla ihtiyacımız var. Bir, bir buçuk yıl içerisinde sizlerden ricamız ata şehrinizdeki mallarınızı, topraklarınızı satmayın.

Çünkü burası size ecdadınızdan yadigar kaldı. Sizler çocuklarınıza, torunlarınıza bu şehri bırakıp gideceksiniz.

“KİMSE MALINI SATMASIN”

Ama gitmeden önce hepimizin esas görevi bu şehre sahip çıkmak, bu şehri ayağa kaldırmak ve bu şehri geleceğe taşımak…

Büyük bir badire atlattık ve o badireden ders alacağız. Hep birlikte omuz omuza bu şehri tekrardan inşa edeceğiz.

Hatay, kırk asırlık Türk yurdu; Hatay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Tayfur Sökmen’in ve hepimizin ecdadının bize emaneti… Hatay bizimdir, bizim kalacak. Hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Kimse malını satmasın, kimse toprağını satmasın, kimse gelecek adına umutlarını kırmasın.”

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