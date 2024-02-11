Türk spor basınının acı günü. Mesut Yavuz'u kaybettik

Türk spor basını büyük bir ustayı daha kaybetti.

Spor basınında çizdiği karikatürlerle çığır açan, özellikle portreleriyle spor sayfalarını süsleyen Mesut Yavuz hayatını kaybetti.

Yavuz'un vefatını Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir duyurdu.

Tongsir, şu ifadeleri kullandı:

"40 yıllık dostumuz, spor karikatürsti, TSYD üyesi MESUT YAVUZ'u kaybettik. Üzüntümüz sonsuz. Allah rahmet eylesin."

Tongsir, daha sonraki paylaşımında da cenaze bilgilerini şöyle paylaştı:

"Spor Karikatüristi TSYD uyesi MESUT YAVUZ'un cenazesi yarın (12 Subat pazartesi) Levent camiinde kılinacak ögle namazından sonra Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verilecektir. Allah rahmet eylesin. Camiamızın başı sağolsun."