Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Kanama ve yırtık tespit edildi

Siyah-beyazlılar, Tayfur Bingöl'ün sakatlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada oyuncunun uyluk iç adalesinde kanama ve tam yırtık saptandığı belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı;

''Futbol A Takımımızın 10 Şubat 2024 tarihinde yaptığı antrenman sonunda sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Tayfur Bingöl’ün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk iç adalesinde (adduktor longus) kanama ve tam kat yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.''