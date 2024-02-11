Curry'nin son saniye basketi Warriors'a galibiyeti getirdi

NBA’de 11 heyecanlı maç oynandı. En dikkat çeken karşılaşmada, Stephen Curry son saniyede attığı üçlük basketle Warriors’u Suns’a karşı galip getirdi.
Warriors’ta Curry 30 sayı, 9 ribaunt, 6 asist üretirken, Kuminga 21 sayı, 5 ribaunt, Green 15 sayı, 9 asist, 7 ribauntla oynadı.
Suns’ta ise Booker 32 sayı, 4 ribaunt, 6 asist, Durant 24 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, Beal 15 sayı, 6 ribaunt, 5 asistlik performanslarıyla mağlubiyeti önleyemedi.
MICIC, HORNETS’TA İLK MAÇINDA 18 SAYI ATTI
Thunder’dan Hornets’a transfer olan Vasilije Micic, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta Grizzlies karşısında 18 sayı, 9 asistlik bir oyun ortaya koydu.
Hornets’ta Bridges 25 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Miller 18 sayı, 6 ribaunt, Williams 15 sayı, 8 ribauntla galibiyetin mimarları oldu.
Grizzlies’ta Jackson 29 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, Jackson 16 sayı, Williams 14 sayı, 2 ribaunt, 8 asistle direndi.
SONUÇLAR
Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 146-111
Los Angeles Clippers-Detroit Pistons: 112-106
Brooklyn Nets-San Antonio Spurs: 123-103
Washington Wizards-Philadelphia 76ers: 113-119
Orlando Magic-Chicago Bulls: 114-108 (uzatmada)
Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies: 115-106
New York Knicks-Indiana Pacers: 111-125
Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 95-119
Atlanta Hawks-Houston Rockets: 122-113
Golden State Warriors-Phoenix Suns: 113-112
Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 84-93