Curry'nin son saniye basketi Warriors'a galibiyeti getirdi

Ayşe Eser Kuşata
Curry'nin son saniye basketi Warriors'a galibiyeti getirdi
NBA'de oynanan maçta Golden State Warriors, Phoenix Suns'ı 113-112 yendi.

NBA’de 11 heyecanlı maç oynandı. En dikkat çeken karşılaşmada, Stephen Curry son saniyede attığı üçlük basketle Warriors’u Suns’a karşı galip getirdi.

Warriors’ta Curry 30 sayı, 9 ribaunt, 6 asist üretirken, Kuminga 21 sayı, 5 ribaunt, Green 15 sayı, 9 asist, 7 ribauntla oynadı.

Suns’ta ise Booker 32 sayı, 4 ribaunt, 6 asist, Durant 24 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, Beal 15 sayı, 6 ribaunt, 5 asistlik performanslarıyla mağlubiyeti önleyemedi.

MICIC, HORNETS’TA İLK MAÇINDA 18 SAYI ATTI
Thunder’dan Hornets’a transfer olan Vasilije Micic, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta Grizzlies karşısında 18 sayı, 9 asistlik bir oyun ortaya koydu.

Hornets’ta Bridges 25 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Miller 18 sayı, 6 ribaunt, Williams 15 sayı, 8 ribauntla galibiyetin mimarları oldu.

Grizzlies’ta Jackson 29 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, Jackson 16 sayı, Williams 14 sayı, 2 ribaunt, 8 asistle direndi.

SONUÇLAR
Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 146-111

Los Angeles Clippers-Detroit Pistons: 112-106

Brooklyn Nets-San Antonio Spurs: 123-103

Washington Wizards-Philadelphia 76ers: 113-119

Orlando Magic-Chicago Bulls: 114-108 (uzatmada)

Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies: 115-106

New York Knicks-Indiana Pacers: 111-125

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 95-119

Atlanta Hawks-Houston Rockets: 122-113

Golden State Warriors-Phoenix Suns: 113-112

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 84-93

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