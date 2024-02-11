Trendyol Süper Lig’de 25. hafta heyecanı yarın Beşiktaş’ın Kayserispor deplasmanıyla devam edecek. Saat 20.00’de başlayacak maçta siyah-beyazlılar, 39 puanla 3. sıradaki yerlerini korumak istiyor. Ev sahibi Kayserispor ise 28 puanla 13. sırada bulunuyor.

SÜPER LİG’DE 46. RANDEVU

Kayserispor ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 45 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçlarda Beşiktaş 27, Kayserispor 10 galibiyet aldı. 8 maç da berabere bitti. Beşiktaş bu maçlarda 74 gol atarken, Kayserispor 43 gol buldu.

İki takım arasındaki sezonun ilk maçı İstanbul’da oynandı ve Beşiktaş 2-1 kazandı.

BEŞİKTAŞ SON 7 MAÇTA KAYBETMEDİ

Beşiktaş, Süper Lig’de Kayserispor ile oynadığı son 7 maçı da kazanarak rakibine puan kaptırmadı. Kayserispor’un Beşiktaş’ı son yendiği maç 2019-2020 sezonunun 30. haftasında 3-1’lik skorla sonuçlandı. Bu süreçte Beşiktaş 17 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü. Kayserispor ise sahasında Beşiktaş’a karşı son 3 maçta da yenildi. Bu maçta da yenilirse, rakibine karşı sahasında en kötü seriyi yaşamış olacak.

FERNANDO SANTOS İLK DEPLASMAN GALİBİYETİNİ ARIYOR

Beşiktaş’ın teknik direktörü Fernando Santos, Kayserispor maçıyla birlikte siyah-beyazlılarla ilk deplasman galibiyetini arayacak. Beşiktaş’ın başına geldiği günden beri deplasmanda 2 maça çıkan Santos, Pendikspor’a 4-0, Sivasspor’a da 1-0 yenildi. Santos’un takımı, bu maçlarda gol atmayı başaramadı.

BEŞİKTAŞ’TA 6 OYUNCU TEHLİKEDE

Beşiktaş’ta Kayserispor maçı öncesinde 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Necip Uysal, Jonas Svensson, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bahtiyar Zaynutdinov ve Demir Ege Tıknaz, bu maçta sarı kart görürlerse Süper Lig’de bir sonraki hafta oynanacak Konyaspor maçında cezalı duruma düşecekler.

KAYSERİSPOR 10 MAÇTIR GALİBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ

Kayserispor, 9’u Süper Lig, 1’i de Ziraat Türkiye Kupası’nda olmak üzere son 10 maçında galibiyet alamadı. Bu süreçte Süper Lig’de Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor, Fatih Karagümrük, Galatasaray, İstanbulspor ve Samsunspor’a yenilen sarı-kırmızılılar, Antalyaspor ve Gaziantep FK ile de berabere kaldı.

MAÇIN HAKEMİ KADİR SAĞLAM

Kayserispor - Beşiktaş maçını Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcıları Mustafa Sönmez ve Serkan Çimen olacak. Maçın 4. hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak.