Trabzonsporlu Thomas Meunier Belçika'da şaşkınlık yarattı

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'dan ayrılan Thomas Meunier, Trabzonspor'un yolunu tutmuştu.

Meunier'in Trabzonspor'u tercih etmesi, ülkede şaşkınlıkla karşılandı.

Belçika basınında çıkan haberlere göre; oyuncunun bu tercihinin milli takım açısından irdelendiği ifade edildi.

''ŞANSI DAHA DA AZALDI''

Belçika basınında yayınlanan haber şu şekilde;

"Meunier şaşırttı ve Dortmund'dan Türkiye'ye transfer oldu. Almanya'da yaklaşan Avrupa Şampiyonası var. Alman kulübü Borussia Dortmund'da ilk 11 pozisyonunda yer alan Thomas Meunier, bu kış Trabzonspor'a transfer olmayı tercih etti. EURO 2024 için şansı çok yüksek değildi ama şimdi daha da azaldı."

32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk maçta asist yapmıştı.