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Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone deprem bölgesi için açıklama yaptı

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone deprem bölgesindeki iletişim durumu hakkında ortak bir açıklama yaptı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 09:40
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Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone ortak açıklama yaptı

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone deprem bölgesi için açıklama yaptı
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Kahramanmaraş merkezli büyük deprem sebebiyle enerji hatlarında ve baz istasyonlarında oluşan hasar iletişim süreçlerini etkiledi. Güvenlik tedbirleri kapsamında ve enerji hatlarında oluşan hasar nedeniyle enerji jeneratörler ile iletişimim sağlandığı belirtildi.

Konuyla alakalı ortak açıklama yapan Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone şu ifadeleri kullandı.

Üye operatörlerimiz Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone iletişimin sürmesi adına tüm ekipleriyle, AFAD ve ilgili bakanlıklarımızla koordineli bir şekilde deprem bölgesinde saha çalışmalarını sürdürmektedir. Enerji iletimi konusundaki onarım çalışmaları devam ederken, bölgeye sevk edilen mobil baz istasyonlarıyla iletişim sağlanmaktadır. Depremden etkilenen ve hasar gören baz istasyonlarının onarımına ise devam edilmektedir. 

Depremden etkilenen tüm illerde alınan önlemler ve aksiyonlarla bölgede sabit ve mobil altyapılar üzerinden iletişim sağlanmaya devam edilmektedir. İlave olarak, tüm kullanıcılara ses/data paketleri tanımlanmakta, borçlu hatlar yeniden kullanıma açılmakta, tüm Wi-Fi internet noktaları ve ankesörlü telefonlar ücretsiz kullanılabilmekte, taşınabilir şarj cihazı (powerbank) desteği de bulunmaktadır.

Operatörlerimiz tüm ekipleriyle bölgede yardım koordinasyon sürecine aktif olarak katılım sağlamaktadırlar. Deprem bölgesinde iletişimin sağlıklı şekilde devam edebilmesi için şu önemli hususların tekrar altını çizmek isteriz:

Yüksek trafik oluşumunu engellemek için telefonlar sadece acil aramalar için kullanılmalıdır.
Haberleşmeler kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapılmalıdır.

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