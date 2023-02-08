Koyunlar depremi böyle hissetti. Panik dolu anlar kamerada

İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem anına ilişkin yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal bölgede bulunan Ağılcık köyündeki bir ahıra takılan güvenlik kamerası da 7.7 büyüklüğünde hissedilen depremde koyunların korku dolu anlarını saniye saniye görüntüledi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde depremden hemen önce yatan birkaç koyun ayağa kalkarken, depremin şiddetini göstermesiyle bütün hayvanlar bir anda ayağa kalkıp sağa sola savrulması anbean kayıt altına alındı.
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