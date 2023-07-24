Türkiye'de Arapça tabelalar indirilmeye başlanınca ÖSO Suriye'deki şehit askerimizin tabelasını indirdi

Türkiye’nin farklı illerinde Arapça tabelalar indirilirken Suriye’nin kuzeyinde büyük bir skandal yaşandı. ÖSO, Suriye’nin kuzeyinde şehit Astsubay Duran Keskin’in adının verildiği okulun tabelasını indirdi. Söz konusu görüntü, “Besle kargayı oysun gözünü” yorumuna neden oldu.

Türkiye'de Arapça tabelalar indirilmeye başlanınca ÖSO Suriye'deki şehit askerimizin tabelasını indirdi

Mersin'de, İzmir'de ve Adana'da belediyelerin talimatı ile yasa dışı Arapça tabelaları indirmeye yönelik operasyonlar devam ediyor.

Oda TV’de yer alan habere göre, zabıta ekipleri Arapça tabelaları tek tek indirirken, ÖSO’dan adeta misilleme niteliğinde bir hamle geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin askeri harekat ile IŞİD teröristlerinden temizlediği ve güvenli bölge haline getirdiği Suriye’nin kuzeyindeki El Bab şehrinde bulunan ÖSO yandaşları, Türkçe okul tabelasını indirip yerlere attı.

Okul, adını El Bab şehidi Astsubay Duran Keskin’den almıştı.

“Şehit Duran Keskin Ortaokulu” adlı okula Türkçesi indirildikten sonra geriye sadece bu görüntüler kaldı...

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