Türkiye Kupası'nda nasıl hile yapıldığını Adnan Aybaba açıkladı

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Türkiye Kupası'nda nasıl hile yapıldığını Adnan Aybaba açıkladı
Absürt yorumlarıyla dikkat çeken yorumcu Adnan Aybaba bu kez de Türkiye Kupası eşleşmeleri hakkında ilginç bir iddia ortaya attı.

Telegol programında birbirinden ilginç iddialarda bulunan Adnan Aybaba'nın Türkiye Kupası eşleşmeleri hakkındaki sözleri gündem oldu.

Aybaba Galatasaray'ın avantajlı kurasına dikkat çekerken şu sözleri söyledi:

Fenerbahçe Gaziantep deplasmanına gidiyor.

Beşiktaş Antalya ile. Maşallah. Onu da çok iyi ayarladılar.

Böyle film çekilmiş gibi ayarladılar.

Trabzonspor Gençlerbirliği deplasmanına gidiyor.

Galatasaray kimle oynuyor. Herkes deplasmana gidiyor.

Galatasaray kış kıyamet günü evinde Bandırma ile oynuyor.

Ben bu kuraya inanmıyorum.

Bu kurada hile var.

Bunun üzerine söze giren Gökmen Özdenak, “Çatlasanız da patlasanız da Galatasaray hem şampiyon olacak hem de kupayı alacak” dedi.

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