Bir önceki konuşmasında Ecevit’i öven Erdoğan bugün Ecevit’i hedef aldı

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında bir bölüm dikkatlerden kaçmadı. Erdoğan, baş örtüsü teklifi üzerinden CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenirken, "Sizin ağababalarınız Meclis'ten başörtülü kızlarımızı atma gayreti içindeydi" dedi.

Erdoğan'ın bu sözleri Meclis'te 1999'da yaşanan Merve Kavakçı krizini akıllara getirdi. Erdoğan geçtiğimiz hafta ise Türkiye Yüzyılında yaptığı konuşmada, Türk siyasi tarihinde yer eden isimleri anmış ve Ecevit'ten de bahsetmişti.

Erdoğan o konuşmasında, Adnan Menderes’in, “yeter söz milletin” diyerek başlattığı demokrasi ve kalkınma hamlesinin, idam sehpasında kesintiye uğradığını, Turgut Özal’ın ülkeyi tekrar demokrasi ve kalkınma rotasına sokma girişiminin, koalisyon dönemlerinin kaosu içinde kaybolup gittiğini ifade ederek, “Aynı şekilde rahmetli Demirel’in, rahmetli Ecevit’in, rahmetli Erbakan’ın, rahmetli Türkeş’in ülke ve milletin hayrı için başlattıkları girişimler, hep darbe ve vesayet duvarına çarptı. Ülkemiz, vesayet yoluyla Cumhuriyetle demokrasiyi birleştirmekten hep kaçınan, hatta bunları birbirinin alternatifi gibi göstermeye çalışan bir zihniyetin elinde ciddi sıkıntılar çekti” şeklinde konuşmuştu.

Erdoğan'ın konuşmalarından bazı detaylar şöyle:

- Grup ve parti yönetimimizde yaptığımız değişiklikleri paylaşmak istiyorum. Mahir Ünal'ın görevden affı nedeniyle daha önce aynı görevi yapan Özlen Zengin arkadaşımızı teklif ediyoruz. Mahir Ünal arkadaşımıza görev süresi boyunca partimize, ülkemize yaptığı katkılar için teşekkür ediyorum. Kendisiyle farklı alanlarda yakın bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz. Özlem Sengin kardeşimize muvaffakiyetler diliyorum. Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'na da Belgin Uygun'u görevlendirdik.

- Alman ırkçıları tarafından kundaklanan evde 5 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bu saldırıda kızlarını ve torunlarını şehit veren Mevlüde Genç hanımefendiye sembol haline gelmişti. Kendisi geçtiğimiz günlerde vefat etti. Avrupa'daki Türk ve Müslümanlara karşı artan düşmanlık mücadelemizi sürdüreceğimiz ifade etmek istiyorum."

TÜRKİYE YÜZYILI

- Son toplantımızdan bu yana 2 haftalık dönemi şehir ziyaretleriyle, temel atma töreniyle, görüşmelerle dolu dolu geçirdik. Milletimizden gördüğümüz sevgi seli bize daha çok çalışma azmi veriyor.

- Türkiye Yüzyılı'nı açıklayarak gelecek vizyonumuzu paylaştık. Tanıtımı yaparken bu vizyonu milletimizle inşa edeceğimizin altını çizmiştik. 81 ilimizde milletimizin her bir ferdinin Türkiye Yüzyılı'na ilişkin fikrilerini beyan edecekleri seferberlik başlatıyoruz.

- Bu vizyonumuzun ilk somut eseri olarak gördüğüm Togg'u Cumhuriyetimizin 99'uncu yıldönümünde 29 Ekim'de banttan indirdik. Şubat ayında satışı, martta teslimi başlayacak Togg Türkiye'nin yeni prestij markası olarak ülkemizi başarıyla temsil edecek.

BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMALARI

- AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nı planlarken CHP'nin neyle uğraştığını sizler de takip ediyorsunuz. Utanmadan sıkılmadan 10 bin kilometre öteye seyahatler düzenliyorlar. Bilmiyorum, İngiltere'nin hamburgeri ABD'den daha mı iyi? Şimdi de renkleri ayırarak çete diye itham ederek kendi yatırımcılarımızdan özür dilemeden temiz yatırımcı aramaya gidiyormuş. Daha dün tehdit etmemiş gibi yatırımcılara gidiyor. Yatırım kim sen kimsin?

- Ülkenin gerçeklerinden kopukluklarını bilmeyecek seviyedeler. Bizim ömrümüzü verip, kendilerine rağmen çözüme kavuşturduğumuzu başörtüsünü bir gece yarısı gündeme taşıdılar. Bunu da türlü sinsilikleri, tuzakları meşrulaştıran yasa teklifi ile yaptılar. Biz de bu oyuna tüm kadınların kılık kıyafet özgürlükleriyle aileyi esas alan anayasa değişikliği ile karşılık verdik. Bu aralar başörtülü hanım kardeşlerimize rozet takma yarışına girdiler. Üniversite kapılarında kızlarımızın başörtülerini açtıranlar sizler değil miydiniz? Bizim polis kardeşlerimizi de kullandılar. Kızlarımızın başlarından başörtülerini çekip alarak onlar zulmettiler. Bay Kemal biz bunları unutmayız. Bütün bunlara rağmen sıkıysa başörtülü adayları koy seni de görelim. Sizin ağababalarınız Meclis'ten başörtülü kızlarımızı atma gayreti içindeydi. Hani demokrasi, hani hak ve özgürlükler? Biz hak verilmez, alınır diyorduk ve bu hakkı aldık.

- Arkadaşlarımız Anayasa değişikliği teklifimizi MHP ile, Meclis'teki diğer partilerle görüşmeye başlıyorlar. Cumhur İttifakı olarak MHP ile, arkadaşlarımız görüşmelerini yapacaklar. Bundan sonra bugün tamamlanacak görüşmelerin akabinde teklifimize nihai halini verip Meclis'e sunacağız. Bu teklifin başörtüsü meselesini bir daha açılmamak üzere gündemden çıkarmanın yanında muhalefet için de bir turnusol kağıdı olacak.

- Bizim beklentimiz siyasi görüşü ve partisi ne olursa olsun milletimizin iradesini temsiline her milletvekilinin bu teklifi destekleyeceğidir. Başörtüsünü bir metrelik bez parçası diye aşağılayan sen değil miydin?"

UYUŞTURUCU İDDİALARI

- Bu zatın önceki gün bizi, bakanımızı, Emniyet'i uyuşturucu satıcılarıyla aynı cümle içinde kullanarak sergilediği kepazelik sınırların aşıldığı anlamına gelir. Bu iftiranın hesabını hukuk önünde de soracağız. Polisi ve jandarmasıyla tüm güvenlik teşkilatımızı zan altında bırakan bu tür iddialar 15 Temmuz sonrası yoğunlaştı. Kamuoyu araştırmaları bu masanın etrafındakileri çıldırıyor.

- Güvenlik güçlerimizi FETÖ'den PKK'ya kadar terör örgütlerinden arındırarak milletine hizmet eden bir yapıya kavuşturmamız bunları rahatsız etti. Bu büyük başarı dünyada belirtilmektedir. Dünyanın pek çok ülkesi mücadele edemediği için uyuşturucuyu serbest bırakmıştı. Sadece geçtiğimiz yıl 198 bin uyuşturucu olayına müdahale eden kolluk güçlerimiz 22 binden fazla kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklanmıştır.

- Tüm gayretlerimiz sayesinde uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 270'e düşmüştür. Ya sen kendinde misin? Kimyevi bir uyuşturucu olan metamfetamin ile dünyanın başı dertte. Uyuşturucuyla ülke tarihinde en etkin mücadeleyi yürüten kolluk güçlerini töhmet altında bırakacak açıklama yapmak uyuşturucu baronlarına hizmet etmektir. Akıl, izan sahibi olan tüm muhalefet gruplarına sesleniyorum. Bizim uyuşturucu gelirleriyle cari açığı kapatma derdimiz yok. Bu kişinin ekonomik krize çare olarak uyuşturucu ve organ kaçakçılarından vergi alınmasını teklif eden bir zihniyet olduğunu hatırlatmak isterim.

- 15 Temmuz'dan bu yana PKK terör örgütünün uyuşturucu ticaretindeki çok önemli operasyonları biz gerçekleştirdik. 53 terörist etkisiz hale getirilirken 362 milyon kenevir ele geçirilerek örgüte 287 milyar liralık darbe vuruldu. Bu zatın uyuşturucu hezeyanın sebebi daha iyi anlaşılmıştır.

ALTILI MASA ELEŞTİRİSİ

- Ülkemizde ve bölgemizde meydana gelen her gelişme giderek bir sirk çadırını andıran altılı masadan bir şey çıkmayacağını ortaya koydu. Her seçimde olduğu gibi 2023 seçimlerinde de sıkletimize uygun bir muhalefetle yarışmak isterdik. Ülkenin dertlerine derman olmayı bırakın kendi meselelerini çözemeyen bu toplama yapının akıbeti karanlıktır, başarısızlıktır, hüsrandır.

- Önümüzdeki 7 aylık süreç bu hakikati çok daha belirgin hale getirecektir. Daha düne kadar sıtlarını sıvazlayanların bunlardan köy de kasaba da olmayacağı gerçeğini anladıkları anlaşılıyor. Bu masada ne yapılırsa yapılsın biz işimize bakacağız.

TAHIL KORİDORU

- Yeni bir müjde de şu Sayın Putin ile yaptığımız görüşme üzerine Sayın Şoygu, Sayın Akar'ı arayarak bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatının devam edeceğini açıkladı. Öncelikle Afrika'nın fakir ülkelerine bu koridoru işletecek, Cibuti, Sudan'ı ele almayı tavsiye etti bunu da yapacağız.