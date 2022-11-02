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  • Erdoğan Mahir Ünal’ı korudu: Yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz

Erdoğan Mahir Ünal’ı korudu: Yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Cumhuriyet’i hedef alan açıklamalarının Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Mahir Ünal ile başka platformlarda "Yakın şekilde" çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 12:28
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Mahir Ünal ile farklı platformlarda yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Erdoğan Mahir Ünal’ı korudu

Erdoğan Mahir Ünal’ı korudu: Yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasından önce partideki son görevlendirmeleri açıklayan Erdoğan, Cumhuriyet’i hedef alan skandal açıklamalarının ardından gelen tepkiler üzerine AKP Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Mahir Ünal’a sahip çıktı.

Erdoğan, "Mahir Ünal'ın görevden affı ile boşalan grup başkanvekilliğine Özlem Zengin arkadaşımızı teklif ediyoruz. Mahir Ünal ile farklı platformlarda yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, grup toplantısına şu sözlerle başladı:

"Grup başkanvekilimiz Mahir Ünal'ın görevinden affıyla boşalan yere Özlem Zengin arkadaşımızı teklif ediyorum. Mahir Ünal arkadaşımıza Meclisimize, partimize ve ülkemize yaptığı katkılar için teşekkür ediyorum. Kendisiyle farklı alanlarda yakın bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz. Bu görevi üstlenecek Özlem Zengin kardeşimize muvaffakiyetler diliyorum.

Alman ırkçıları tarafından kundaklanan evde 5 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bu saldırıda kızlarını ve torunlarını şehit veren Mevlüde Genç hanımefendiye sembol haline gelmişti. Kendisi geçtiğimiz günlerde vefat etti. Avrupa'daki Türk ve Müslümanlara karşı artan düşmanlık mücadelemizi sürdüreceğimiz ifade etmek istiyorum.

Yarın 3 Kasım 2022 yani iktidara gelişimizin 3 Kasım 2002 seçimlerinin 20'nci yıldönümü. Hizmet yolculuğumuzda 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza atmış oluyoruz. Bizlerden desteğini esirgemen milletimize teşekkür ediyorum. Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi için partimiz çatısı altında farklı kademelerde görev almış tüm dava arkadaşlarımızdan Allah razı olsun diliyorum."

 

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Yurtsever Devrimci
2.11.2022 13:49
Erdoğan'ın bu sözü Cumhuriyet düşmanlığının kanıtıdır.  
 
Tekin Ertürk
2.11.2022 13:25
Umarım Soylu gibi, ona da Allah en kısa zamanda ŞEHİTLİK nasip eder.  
 
Demokrasi adalet şeffaflık olmayan bir ülke bitmeye mahkumdur,akılcı olunur insallah
2.11.2022 13:24
Önce reklamını yapalım sonra satarız taktikleri,aynı düşüncedeler ve Atatürk'ün adını ilkelerini hedef alan bu zihniyet,inşallah bu seçimde gider,İran örneği varken vebalini almayın diyorum lutfen  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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