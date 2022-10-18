Türkiye'de en çok kullanılan 5 emoji açıklandı. En çok yanlış anlaşılan emojiler de belli oldu

Mesajlaşma uygulamalarının artmasıyla birlikte insanlar arası iletişimin mobil uygulama veya sosyal medya platformlarına kayması, duygu ve düşüncelerin emojiler aracılığıyla ifade edilmesine sebep oldu. Öyle ki artık insanlar mesajlaşmada emoji kullanmayı hem samimiyet hem de havalılık kıstası olarak görmeye başladı.

Online Bülten ve PR Servisi B2Press’in araştırmalarına göre; internet kullanıcılarının yüzde 92’si iletişim kurarken her gün 5 milyarı aşkın emoji kullanmaktadır.

Dünya genelinde en çok kullanılan ilk 5 emoji, kırmızı kalp, 2 hıçkırıklarla gülen yüz, elle tamam işareti ve gözyaşları sel olan yüz oluyor. Onları elle teşekkürler işareti ve 4 gülen yüz takip ediyor. 2019’dan bu yana kullanımı yüzde 90 artan gözü yaşlı emoji de yeni yılda ilk 10’a girmeye hazırlanıyor.

Türkiye’de en çok kullanılan ikonların başında da gözü yaşlı emojiyle gülen yüz yer alıyor. Kullanıcıların ilgi alanlarından beslenen sosyal medya platformlarında da en çok spor emojileri kullanılırken, bunlar futbol, basketbol ve voleybol topu, boks eldiveni ve yüzen insan emojileri oluyor. Yiyecek ve içecekleri betimlerken de doğum günü pastası, kahve, çikolata, şeker ve pasta emojileri tercih ediliyor.

EN ÇOK YANLIŞ ANLAŞILAN İLK 3 EMOJİ

Anket verilerine göre, dünya çapında en çok yanlış anlaşılan emojilerin ilk üçünde ise kovboy gülen surat, kiraz ve ters gülen surat bulunuyor.

EMOJİ SAYISI 2023’TE 3 BİN 491’E ÇIKACAK

Uygulamadan uygulamaya farklılık gösteren emojiler, çoğu zaman bir iletişim aracı olmanın da ötesine geçti. Statista tarafından yayımlanan verilerde, dijitaldeki iletişim dilinin güçlendirilmesi için her yıl daha fazla emojinin kullanıma sunulduğuna işaret edildi. 2020’de 3 bin civarında olan emoji sayısının, 2023’te 3 bin 491’e çıkmasının beklendiği duyuruldu.