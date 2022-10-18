18 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Türkiye'de en çok kullanılan 5 emoji açıklandı. En çok yanlış anlaşılan emojiler de belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan 5 emoji açıklandı. En çok yanlış anlaşılan emojiler de belli oldu

İnsanların yüzde 73'ü mesajlaşırken emoji kullanmanın daha havalı ve arkadaş canlısı hissettirdiğini söylerken yapılan araştırmalarda, dünyada ve Türkiye'de en çok kullanılan emojiler de ortaya çıkartıldı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 14:36
Takip Et

Türkiye'de en çok kullanılan 5 emoji belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan 5 emoji açıklandı. En çok yanlış anlaşılan emojiler de belli oldu
+
Aa
-

Mesajlaşma uygulamalarının artmasıyla birlikte insanlar arası iletişimin mobil uygulama veya sosyal medya platformlarına kayması, duygu ve düşüncelerin emojiler aracılığıyla ifade edilmesine sebep oldu. Öyle ki artık insanlar mesajlaşmada emoji kullanmayı hem samimiyet hem de havalılık kıstası olarak görmeye başladı.

Online Bülten ve PR Servisi B2Press’in araştırmalarına göre; internet kullanıcılarının yüzde 92’si iletişim kurarken her gün 5 milyarı aşkın emoji kullanmaktadır.

Dünya genelinde en çok kullanılan ilk 5 emoji, kırmızı kalp, 2 hıçkırıklarla gülen yüz, elle tamam işareti ve gözyaşları sel olan yüz oluyor. Onları elle teşekkürler işareti ve 4 gülen yüz takip ediyor. 2019’dan bu yana kullanımı yüzde 90 artan gözü yaşlı emoji de yeni yılda ilk 10’a girmeye hazırlanıyor.

Türkiye’de en çok kullanılan ikonların başında da gözü yaşlı emojiyle gülen yüz yer alıyor. Kullanıcıların ilgi alanlarından beslenen sosyal medya platformlarında da en çok spor emojileri kullanılırken, bunlar futbol, basketbol ve voleybol topu, boks eldiveni ve yüzen insan emojileri oluyor. Yiyecek ve içecekleri betimlerken de doğum günü pastası, kahve, çikolata, şeker ve pasta emojileri tercih ediliyor.

EN ÇOK YANLIŞ ANLAŞILAN İLK 3 EMOJİ

Anket verilerine göre, dünya çapında en çok yanlış anlaşılan emojilerin ilk üçünde ise kovboy gülen surat, kiraz ve ters gülen surat bulunuyor.

EMOJİ SAYISI 2023’TE 3 BİN 491’E ÇIKACAK

Uygulamadan uygulamaya farklılık gösteren emojiler, çoğu zaman bir iletişim aracı olmanın da ötesine geçti. Statista tarafından yayımlanan verilerde, dijitaldeki iletişim dilinin güçlendirilmesi için her yıl daha fazla emojinin kullanıma sunulduğuna işaret edildi. 2020’de 3 bin civarında olan emoji sayısının, 2023’te 3 bin 491’e çıkmasının beklendiği duyuruldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
1
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
2
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
3
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
4
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
5
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
6
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
﻿Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
﻿Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı
7
﻿Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı
﻿Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı
﻿Oltasıyla alabalık yerine yılan yakaladı
﻿Oltasıyla alabalık yerine yılan yakaladı
﻿Oltasıyla alabalık yerine yılan yakaladı
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 10 işçi alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 10 işçi alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 10 işçi alacak
﻿Diyarbakır Cezaevi boşaltılıyor! Tutuklu ve hükümlüler nakledildi
﻿Diyarbakır Cezaevi boşaltılıyor! Tutuklu ve hükümlüler nakledildi
﻿Diyarbakır Cezaevi boşaltılıyor! Tutuklu ve hükümlüler nakledildi
﻿Lübnan ordusu: İsrail askeri botu deniz sınırı ihlalinde bulundu
﻿Lübnan ordusu: İsrail askeri botu deniz sınırı ihlalinde bulundu
﻿Lübnan ordusu: İsrail askeri botu deniz sınırı ihlalinde bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.