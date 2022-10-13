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WhatsApp'ta Türkleri hedef alan yeni virüs. Siber güvenlik uzmanları uyardı

Kaspersky güvenlik uzmanları, Türkiye’deki kullanıcıları hedef alan yeni bir WhatsApp virüsü tespit ettiğini duyurdu. Siber güvenlik uzmanları para çalma ve hesap kapatma tehlikesi barındıran virüsün dünyayı etkilediğini oran vererek açıkladı.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 15:22
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WhatsApp'ta ücretli abonelikler başlatabilen ve hesapları çalabilen yeni bir virüs tespit edildi

WhatsApp'ta Türkleri hedef alan yeni virüs. Siber güvenlik uzmanları uyardı
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Resmi WhatsApp uygulaması dışında bazı geliştiriciler, daha fazla özellik sunan modları piyasaya sunmaya devam ediyor. Bu WhatsApp türünün kategorisinde onlarca uygulama bulunduğu ve kullanıcıların iyi niyetli sandıkları bu uygulamaların bazen av olabildiğini açıkladı.

Kısa süre önce Kaspersky güvenlik araştırmacıları, WhatsApp mesajlaşma modunun kötü niyetli yeni bir sürümünü keşfettiğini duyurdu. Türkiye’deki kullanıcıların hedef olduğunu belirten uzmanlar, gerekli önlemler konusunda uyarıda bulunduğunu açıkladı.

“YOWHATSAPP” UYGULAMASINA DİKKAT!

Kaspersky açıklamasına göre, Türkiye'deki kullanıcılar yeni kötü niyetli WhatsApp modunun hedefinde. Resmi uygulamanın sunmadığı özelliklere sahip olduğu için popüler olan bu mod, diğer Truva atlarını indirebilen, ücretli abonelikler başlatabilen, hatta WhatsApp hesaplarını çalabilen Triada mobil Truva Atının cihazlara bulaşmasına neden oluyor.

Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar son iki ayda bu tehditten etkilendi ve bunların yüzde 27'si META-Orta Doğu, Türkiye, Afrika bölgesinde gerçekleşti. Etkilenen kullanıcıların yüzde 9'u Türkiye'dendi.

Kötü yazılımlı mod, popüler Snaptube uygulamasıyla duyuruluyor ve Vidmate aracılığıyla dağıtılıyor. Bu, modun kullanıcılar tarafından daha az şüpheli görünmesini sağlanınca da kurbanların sayısı da artıyor.

Daha önce Kaspersky, WhatsApp'ın tehlikeli Triada Mobil Truva Atını yayan bir diğer modunu keşfettiğini duyurmuştu. Araştırmacılar şimdi saldırganların YoWhatsApp'ın bazı sürümlerinde yeni kötü niyetli değişiklikler gerçekleştirerek dünya genelinde popüler mesajlaşma yazılımımın gördüğü ilgiden yararlanmaya devam ettiğini belirtti.

Siber suçlular olabildiğince çok kullanıcıyı etkilemek için yeni bir dağıtım planı uyguladı, YouTube, Facebook ve Instagram'dan video indirmek için kullanılan popüler Android uygulaması Snaptube'de kötü niyetli YoWhatsApp modunun reklamını yaptı.

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