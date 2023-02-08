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Acun Ilıcalı'dan deprem bölgesine büyük yardım. Haluk Levent duyurdu

Deprem bölgesine tüm Türkiye'den yardım yağarken Acun Ilıcalı tarafından bölgeye 100 tır içme suyu ve 5 milyonluk eşya yardımı yapıldığı açıklandı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 11:05
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Haluk Levent duyurdu. Acun Ilıcalı'dan deprem bölgesine büyük yardım

Acun Ilıcalı'dan deprem bölgesine büyük yardım. Haluk Levent duyurdu
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Türkiye Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin yaralarını sarmak için tek yürek oldu.

Tüm Türkiye'den deprem bölgelerine yardım yağarken ünlü isimlerde yardım programları ile deprem bölgesine destek olmak için adeta birbirleri ile yarışıyordu. Kurmuş olduğu AHBAP isimli dernek ile toplumsal olaylarda bağış toplayan Haluk Levent depremde de vatandaşların yoğun bağışları ile yardım kampanyası başlatmıştı.

ACUN ILICALI'DAN BÜYÜK DESTEK

Haluk Levent TV 8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın deprem bölgesine 100 tır içme suyu yardımı yaptığını ifade etti. Levent'in ilgili paylaşımı şu şekilde:

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Adil
8.02.2023 11:44
Venezuelaya kendi elleriyle maske yardımı götüren cinalinin pudracı erkamı nerdesin.  
 
E
8.02.2023 11:20
Kızılay bir Haluk Levent kadar olamadınız yazıklar olsun ABD ensara para gönderin en iyi yaptığınız iş bu  
 
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