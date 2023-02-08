Artçı deprem nedir neden olur? Artçı depremler ne kadar sürer?

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin ardından artçı depremler hala sürüyor. Artçı depremlerin sayısı artmaya devam ederken artçı depremlerin ne kadar süreceği merak ediliyor. Peki, Artçı deprem nedir? Artçı depremler ne kadar sürer?

Büyük deprem sonrası meydana gelen ve bazen sayısı yüzlercesini bulan artçı depremler de bir o kadar korkutucu olabiliyor. Bu depremler, henüz hareketini tamamlayamayan levhaların bir sonucu olarak oluşuyor. Peki, Artçı deprem nedir?

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Artçı depremler; depremin yaşandığı merkezi bölgede görülür ve ana depreme göre daha küçük sarsıntılardır. Artçı depremler henüz hareketini tamamlayamayan levhaların bir sonucu olarak oluşuyor.

Ancak bu depremler, büyük depremden önce geliyorsa artçı değil, öncü deprem olarak değerlendirilir. Yani, daha büyük bir depremi işaret ediyor olabilirler.

ARTÇI DEPREMLER NEDEN OLUR?

Büyük depremle birlikte yerinden oynayan levhalar birbirinin üzerinden geçerek yeni bir şekil alır. Ancak bazen bu yerleşme hareketi tek bir seferde olmaz ve levhalar birkaç kere daha hareket eder; işte bu sırada da artçı depremler meydana gelir.

Bu yerleşme sürecinin yani artçı depremlerin ne kadar süreceği belirsizdir. Kandilli Rasathanesi bu süreci şöyle tanımlıyor: "Artçı depremlerin belli bir süresi yoktur; 1 ay da olabilir 2 yıl da."

ARTÇI DEPREM NE KADAR SÜRER?

Artçı depremlerin belli bir süresi yoktur. Depremden sonra meydana gelen artçılar 1 ay sürebildiği gibi 2 yılda da devam edebilir.