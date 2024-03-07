65 yıllık Türk tekstil devi iflasın pençesinde. Koton, Zara, Spencer, H&M gibi dünya devlerine üretim yapıyordu

Kaynak: Halk TV
65 yıllık Türk tekstil devi iflasın pençesinde. Koton, Zara, Spencer, H&M gibi dünya devlerine üretim yapıyordu
Türkiye'de çok sayıda AVM'de yüzlerce şubesi bulunan giyim devleri Zara, H&M, Spencer ve Koton gibi firmaların ürünlerinin kumaşlarını üreten Emek Group, konkordato ilan etti.

Türk tekstil sektörünün 65 yıllık devi Emek Group, iflasın pençesinde. Bu şirket, dünya devleri arasında yer alan Zara, H&M, Spencer, ve Koton gibi giyim markalarına kumaş üretimi sağlıyordu. Ancak mali kriz nedeniyle konkordato ilan etmek zorunda kaldı.

Emek Group, Türkiye’de birçok AVM’de yüzlerce şubesi bulunan bu giyim devlerine ürünlerinin kumaşlarını sağlıyordu. Aynı zamanda dünya moda devleri olan Zara, Marks & Spencer, Naf Naf, Bestseller, H&M, Gerry Weber, Koton ve Tom Taylor grup şirketlerine de üretim yapıyordu.

Şirketin mali yapısı oldukça güçlüydü, ancak ekonomik istikrarsızlık ve artan maliyetler nedeniyle sarsıldı. Emek Global adlı şirketin borcu 334 milyon TL, Emek Kumaş’ın borcu 110 milyon TL, ve Emekteks’in borcu ise 81 milyon TL seviyesine ulaştı.

BORÇ TAKVİMİ ÇIKARTILDI

Mahkeme, 3 şirkete yönelik 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi. Ayrıca, şirket sahibi İbrahim Cüneyt Önügören de konkordato kapsamına girdi. Borçlarını belirli bir takvime göre ödeyecekler. Alacaklılar arasında bankalar da bulunuyor.

Emek Group, kumaş sektörünün en güçlü firmalarından biriydi, ancak bu zorlu dönemde iflasın eşiğine geldi.

Emek Group’un kurucusu Osman Nuri Önügören aynı zamanda merhum başbakan Necmettin Erbakan ile birlikte Milli Nizam Partisi’nin de kuruluşunda yer aldı.

Erbakan’ın en yakınındaki birkaç isimden biri olarak bilinen Önügören 8 yıl önce vefat etmişti. Önügören’i son yolculuğuna uğurlayanlar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer almıştı.

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