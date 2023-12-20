Tuzla Piyade Okulu’nda yeni skandal. Belgesi ortaya çıktı

YENİÇAĞ / Özel Haber / Fatih SAVUK

Türkiye’de son günlerde en çok konuşulan konuların başında ‘Somali’ ve ‘Tuzla Piyade Okulu’ geliyor. Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun kurye Yunus Emre Göçer’i aracıyla ezerek öldürüp yurtdışına kaçmasının yankıları sürerken, Tuzla Piyade Okulu ise yeni bir ‘cemaatçi yapılanma’ ve ‘Atatürk rozetini takmayı reddeden askerler’ meseleleriyle gündemden düşmüyor.

Ancak Yeniçağ’ın ulaştığı belgeler Somali ve Tuzla Piyade Okulu’nu farklı bir skandalda buluşturuyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan belgelerde, eğitim için Türkiye’ye gelen Somalili bir teğmen ve astsubayın okuldan kaçarak firar ettikleri ortaya çıkmıştı.

Bu firar haberlerine bir yenisi daha eklendi. Somalili Piyade Teğmen Adnan H*** A***, 13.12.2023 tarihinde saat 14.00’da yapılan yoklamaya katılmadı. Somalili teğmenin firar ettiği böylece belgelere yansımış oldu.

Konuya dair TSK’nın ilgili kurumlara gerekli duyuruları yaparken, haklarında işlemlerin yapıldığı firar eden Somalili askeri personelin tüm Türkiye çapında arandığı bildirildi.

ASKERİ EĞİTİM ALAN PERSONELLER ARAMIZDA MI?

Somali’den ülkemize gelerek askeri eğitim alan ve firar ederek toplumun içerisine karışan bu personellerin ne amaçla firar ettikleri ise merak konusu.

Ülkelerinde rütbeli askerlik yapma imkanı olan askerlerin, Türkiye’de, özellikle de İstanbul’daki hayatı Somali ile kıyasladıktan sonra firar etmiş olabilecekleri akıllara gelirken, bu şekilde eli silah tutabilen kaç personelin halkın içerisinde elini kolunu sallayarak gezdikleri ise bilinmiyor.

Gelen bilgilere göre, firar eden personellerin bazılarının eğitim aldıkları birlikleri arayarak geri dönmeyeceklerini bildirdikleri de iddia edildi.

YENİÇAĞ ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Öte yandan eğitim için Türkiye'ye gelen ve TSK tarafından eğitilen Somalili askerlerin daha önce de firar ettiklerini Yeniçağ gündeme getirmişti.

Somalili Piyade Teğmen Abdinur İ*** M*** ve Astsubay Ayanla O*** A***’nın yoklamaya katılmayarak firar ettikleri belgelere yansımıştı.