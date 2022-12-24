﻿Türkiye'yi UFİ yaptılar

Dünyanın hiçbir ülkesinde yaşanmayan Türkiye'de yaşanıyor.

Asgari ücret artışı irili ufaklı 70 kadar televizyon kanalı ve yüzlerce internet sitesi YouTube üzerinden canlı verdi.

Gazetelerin manşeti ve internet sitelerinin en büyük haberi asgari ücret artışı oldu.

Mesela Cumhurbaşkanı daha açıklama yapacağı salona gelmeden canlı yayın başladı.

Türkiye'de adeta hayat durdu.

İyi de asgari ücret neden Türkiye'nin bu kadar gündeminde.

Neden Türkiye'de bu açıklama sırasında hayat durdu?

Dahası neden bu asgari ücret dünyada bu kadar önemli değil iken Türkiye'de bu kadar önemli?

Mesela bizi çok kıskanan(!) Almanya'da neden bu kadar önemli değil.

Hatta Almanya'da yaşayanlara sorsalar asgari ücret kaç Euro diye bilirler mi?

Elbette bilen çıkacaktır ama emin olun 3-5 kişi.

Bizde asgari ücret neden bu kadar önemli sorusuna yanıt vermeden asgari ücret nedir onu açıklayalım:

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük ücret seviyesidir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. Yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.

İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Ülkelere göre asgari ücret açıklamaları değişkenlik gösterebilir; kimileri sadece saatlik bazda açıklarken diğerleri doğrudan belirli bir saatlik çalışmanın karşılığı olarak aylık bazda açıklar. Asgari ücret çalışma süresiyle yakından bağlantılıdır.

Gelelim sorunun yanıtına:

DİSK'e göre Türkiye'de çalışanların yüzde 61'i asgari ücret alıyor. AKP'ye göre yüzde 38.

Peki Avrupa'da bu oran kaç?

Türkiye bu oranla açık ara zirvede yer alıyor. İkinci sıradaki Slovenya'da asgari ücretli oranı yüzde 15,2. Türkiye'deki oran kendisine en yakın Slovenya'nın 2,5 katı.

Üçüncü sırada ise yüzde 14,1 ile Bulgaristan var. Bu ülkeleri sırasıyla Romanya (yüzde 13,3), Polonya (yüzde 12,1), Fransa (yüzde 11,6) ve Yunanistan (yüzde 8,9) takip ediyor.

Asgari ücretle çalışan oranının en düşük olduğu ülke ise yüzde 0,8 ile İspanya ve yüzde 0,9 ile Belçika.

Diğer bazı ülkelerde 2018 yılında asgari ücretle çalışanların oranı ise şöyle: İrlanda (yüzde 8,3), Macaristan (yüzde 7,7), Letonya (yüzde 7,3), Almanya (yüzde 6,6), Litvanya (yüzde 6,1), Slovakya (yüzde 5,7), Lüksemburg (yüzde 5,1), Hırvatistan (yüzde 5) ve Portekiz (yüzde 4,4).

UFİ olmak

AKP Türkiye'yi ucuz işçi cenneti haline getirmiştir.

80'li yıllarda İstanbul Aksaray'da UFİ diye bir büyük mağaza vardı. AVM vardı. Adeta İstanbul'un merkezi haline gelmişti.

İçinde iğneden ipliğe her türlü ürün satılırdı. Uygun fiyatlı ama kaliteli ürünler.

Bir gün merak ettim UFİ ne demek diye.

UFİ'nin açılımı UCUZ FAKAT İYİ cümlesinin baş harflerinden oluşuyormuş.

İşte AKP de Türkiye'yi UFİ haline getirdi. Milyonlarca çalışanı en düşük yani asgari ücrete mahkûm etti.

İşverenler için Türkiye adeta UFİ oldu.

AKP bunu da başardı.