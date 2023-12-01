Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı

Yeniçağ’dan Fatih Savuk’un ortaya çıkardığı ve Türkiye’nin gündemine oturan, Afganistan'dan Türkiye'ye gelerek vatandaşlık alan bir kişinin iki karısının da eş olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nde kaydedildiği haberi Meclis gündemine taşındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer Afganistan'dan Türkiye'ye gelerek vatandaşlık alan bir kişinin 2 karısının da eş olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nde kaydedildiği ididasınıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması talebiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Taşcıer, Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti:

Yeniçağ Gazetesi’nde 30 Kasım 2023 tarihinde yayınlanan habere göre, Afganistan’dan Türkiye’ye gelen ve vatandaş olan bir şahsın, Afganistan kanunlarının imkân sağladığı üzere 2 eşi olduğu, ancak Türk vatandaşlığına girdikten sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri sistemine 2 kadının da eşi olarak kaydedildiği öğrenilmiştir.

Bu çerçeveden hareketle,

1)Türk Medeni Kanununa göre çok eşlilik mümkün olmadığı halde, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri sistemine bir kişinin nasıl iki eşi olduğu girilebilmektedir?

2)Söz konusu sistem girişi ve sorumlular hakkında bir idari soruşturma başlatılmış mıdır?

3)Nüfus ve Vatandaşlık İşleri sisteminde, bu şekilde aynı erkeğin birden fazla eşi olduğu gözüken kaç kayıt vardır?

4)Bir idari soruşturma başlatılmadı ise, Türkiye’de bundan sonra Türk Medeni Kanunu yerine Afganistan yasaları mı geçerli olacaktır? Türkiye’de ikamet izni olan veyahut vatandaşlık alan yabancılar, kendi doğum ülkelerinin yasalarına göre mi yaşayacaklardır?"

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, BU SKANDALI AÇIKLIĞA KAVUŞTURSUN"

Taşcıer, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada ayrıca şu ifadeleri kullandı;

“Yıllardır Afganistan’dan milyonlarca genç erkeğin sınırlarımızdan ellerini kollarını sallayarak, kimi zaman dorselerde, kimi zaman kamyon kasalarında kaçak olarak girdiklerini görüyoruz, biliyoruz. Biz bu sürecin Türkiye’nin demografik yapısını bozacak nitelikte bir düzensizlikle ve başıboşlukla ilerlediğini hep söyledik. Şimdi de Afganistan’dan gelip Türk vatandaşlığı alan bir şahsın, Afganistan’dayken evlendiği iki kadının birden burada Nüfus ve Vatandaşlık İşleri sistemine eşleri olarak girildiğini öğreniyoruz. Habere göre, yapılan çapraz sorgulamalar da bu iki kadının aynı şahsın eşleri olarak sistemde yer aldığını gösteriyor. Bu skandalın derhal İçişleri Bakanlığı’nca açıklığa kavuşturulmasını talep ediyoruz.

"TÜRK MEDENİ KANUNU TEK EŞLİLİK ÜZERİNE KURULUDUR"

Milyonlarca kaçak göçmen yetmedi, şimdi de kadınların insan olup olmadığının tartışıldığı, kadınların ne sokağa çıkabildiği ne okuyabildiği, hiçbir temel hakka dahi sahip olmadıkları Taliban rejimi mi ithal edilmeye çalışılıyor? Türk Medeni Kanunu çok açık bir şekilde tek eşlilik üzerine kuruludur. Bu ülkeden vatandaşlık alan herkes, bu ülkenin kurallarına, yasalarına uymak zorundadır. Egemen bir devlet olmanın en temel koşullarından biri budur. Eğer sistemde görünen bir hataysa, İçişleri Bakanlığı derhal konuyla ilgili soruşturma başlatmalı ve kamuoyuna bilgilendirme yapmalıdır.”

YENİÇAĞ YAZARI FATİH SAVUK ORTAYA ÇIKARDI

Yeniçağ yazarı Fatih Savuk'un ortaya çıkardığı skandalda, Afganistan’dan Türkiye’ye gelen ve vatandaş olan bir şahsın 2 karısının da eş olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri’nde kayıt edildiği ortaya çıktı. Eşlerin her biri ayrı ayrı kontrol edildiğinde bir yanlışın olmadığı ve Mirvays isimli Afgan vatandaşının eşleri olarak görüldüğü belirlendi.

Afgan vatandaşın 2 eşinin de resmi kayıtlara geçirilmesi akıllara Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerindeki ‘herkesin kendi hukukuna göre yargılanmasını’ akıllara getirirken, zaten belirli kesimler tarafından hedef alınan Türk Medeni Kanunu’nun böylece hiçe sayıldığı da ortaya çıkmış oldu.