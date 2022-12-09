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Teknoloji devi Twıtter'ı otele çevirdi

Elon Musk, Twitter'ın çalışma ofisini otellerdeki yatak odalarına benzetti. Tüm çalışanların ofiste olmasını isteyen Musk, San Francisco’daki ofiste uyuma yerleri oluşturdu.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 10:02
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Elon Musk Twitter ofisini otele çevirdi

Teknoloji devi Twıtter'ı otele çevirdi
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Aldığı her karar gündem olan dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Elon Musk, Twitter’ı satın alması durumundan sonra çalışanlarının daha fazla çalışması için çaba harcıyor.

Musk, ilk olarak Twitter'da uzaktan çalışmayı sonlandırdı ve tüm çalışanları ofise geri çağırdı. Gönderdiği mailde çalışanlarının daha hırslı olmaları gerektiğini belirten iş insanı ilginç bir karar aldı.

İddialara göre Musk, Twitter’ın San Francisco’daki merkezine çalışanlarının uyuması için uyuma alanı oluşturdu. Çalışanlardan birkaçı şirkette yatakların ve uyuma yerlerinin fotoğrafını paylaştı. Odalarda yatak, sandalye, halı, perde ve konferans salonuna bağlı monitörlerin olduğu da belirtildi.

Çalışanlardan gelen şikayetle birlikte yetkililer, binada detaylı inceleme yapılacağını duyurdu. Yetkililerden Patrick Hannan, konuyla ilgili bir açıklamalarında  “Binanın amacına uygun kullanıldığından emin olmalıyız. Kısa dönemli kullanımlar da dahil konutlar için farklı kurallar var. Bu kurallar, binaların güvenli şekilde kullanılmasını sağlıyor. Kimse hukuktan üstün değil.” dedi.

Bir başka kaynağa göre, yatak odalarından birkaçının çoğunlukla kullanılmayan bir katta olduğunu söylendi. Kaynak, ofis yatak odalarından birindeki bir çöp kutusunun içinde atıklar olduğunu ve bunun da bir çalışanın bu olanakları kullandığını belirtti.

Çalışanlar, bu hafta başından beri ofiste yatak odalarının hazırlandığını ve bunun Musk’ın yeni çalışma düzeninin bir parçası olduğunu söylüyor. Musk ise çalışanlarından ‘uzun saatler boyunca yüksek performans’ bekliyor. Ayrıca San Francisco’nun Yapı Denetim Departmanı, konuyla ilgili şikayet aldıktan sonra araştırma başlattığını doğruladı.

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