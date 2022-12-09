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Twitter 14 milyon hesap askıya alındı. Kapatılan hesap türleri belli oldu

Twitter'ın on yıldır bazı hesaplar askıya aldığı biliniyordu ancak askıya alınan hesapların sayısı tam olarak bildirilmemişti. 14 milyon hesabın askıya alındığı bildirilirken kapatılan hesap türleri de açıklandı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 10:55
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Twitter'da kapatılan hesap türleri belli oldu

Twitter 14 milyon hesap askıya alındı. Kapatılan hesap türleri belli oldu
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Twitter, en çok taklit edilen sahte ve çocuk istismarıyla ilgili içerik paylaşan hesapları askıya aldığını duyurdu. Özellikle 2012 ve 2021 yılları arasında 13,7 milyon hesabın geçici ve kalıcı olmak üzere askıya alındığı açıklandı. 2021 yılında tam olarak 9 milyon içerik kaldırma talebi gerçekleşti. En çok askıya alınan hesap ise 2010 yılında 7,8 milyonla oldu.

Hassas medya olarak adlandırılan şiddet ve diğer benzeri öğeler de sosyal medya platformu tarafından en çok kaldırılan içerikler arasında yer aldı. Twitter kullanıcıları genel itibariyle 56,4 oranla erkekler ve 43,6 oranla kadınlar tarafından oluşuyor.

Twitter'ı en çok Amerikalıların kullandığı ortaya çıktı. Twitter, 77,75 milyonla en çok Amerikalılar tarafından tercih ediliyor. Amerikalı kullanıcıların yüzde 69’u platformu güncel haberleri takip etmek için kullandığını belirtirken genel kullanıcıların yüzde 74’ü ise sadece eğlence odaklı kullandıklarını açıklıyor.

Bu araştırmada dikkat çeken bir diğer konu ise kullanıcıların platformda yer alıp aktif olarak paylaşım yapmaması oldu. Twitter’da yer alan hesapların yüzde 44’ü hiç tweet atmadı. Yakın zaman önce Twitter’ı satın alan Elon Musk da bu konuyla ilgili açıklama yaparak kullanıcıların platforma girdiğini fakat paylaşım yapmadığını dile getirmişti. Hatta Justin Bieber gibi yüksek profilli kişilerden destek isteyerek paylaşım yapmaları gerektiğini açıklamıştı.

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