Elon Musk: 1,5 milyar Twitter hesabı silinecek

Twitter’ı satın alan Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden yeni bir güncellemeyi açıkladı. Musk, uygulama bir buçuk milyar hesabın aktif olmadığını söyledi. Musk, bu hesapların kalıcı olarak silineceğini duyurdu.

Attığı yeni bir tweette Elon Musk, “Twitter yakında 1,5 milyar hesabın isim alanını boşaltmaya başlayacak. Yıllardır tweet atmayan ve oturum açmayan hesaplar silinecek” dedi.

Bu da 1,5 milyar kullanıcı adının boşa çıkacağı anlamına geliyor. Yani eğer bir kullanıcı istediğinde başka bir kullanıcı adının Twitter’da hiç de aktif olmayan bir kişi tarafından alındığını gördüyse, beklemede kalmaya devam etmeli. Yakında o kullanıcı adının sahibi olunabilecek.

500 BİN AKTİF KULLANICIYA KARŞILIK 1,5 MİLYAR

Bu arada, Elon Musk’ın verdiği sayı herkesin dikkatini çekti. Çünkü sosyal medya devi Twitter’ın aktif kullanıcı sayısının yaklaşık 500 bin olduğu biliniyor. Elon Musk’ın tweetine yorum atan bir kişi, “Twitter’ın aylık yarım milyar aktif kullanıcısı olduğu düşünüldüğünde bu çok büyük bir sayı” dedi.

Bazı Twitter kullanıcıları ise artık Twitter kullanmayacaklarını, Elon Musk’ın her şeyi daha da kötüleştirdiğini belirtti.

Binlerce kişi ise Musk’ın açıkladığı karardan memnun olduğunu belirtti. Özellikle Twitter’ın yaygınlaştığı ilk yıllarda çok fazla hesap açıldı ancak kullanıcılar bir süre sonra bu hesapları kullanmayı bıraktı ya da şifrelerini unuttukları için bir daha giremedi. Bu hesapların sahip olduğu kullanıcı adlarının boşa çıkmasıyla, Twitter’ı şu anda aktif olarak kullanan kişiler ‘zorunda kalarak aldıkları’ kullanıcı adlarını değiştirebilecek.