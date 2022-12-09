9 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Elon Musk: 1,5 milyar Twitter hesabı silinecek

Elon Musk Twitter'dan 1,5 milyon kullanıcının hesabının silineceğini açıkladı. Çoğu kullanıcı adının boşa çıkacağı belirtilirken hangi hesapların kapatılacağına dair bilgiler de verdi.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 15:29
Takip Et

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk 1,5 milyar Twitter hesabının silineceğini açıkladı

Elon Musk: 1,5 milyar Twitter hesabı silinecek
+
Aa
-

Twitter’ı satın alan Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden yeni bir güncellemeyi açıkladı. Musk, uygulama bir buçuk milyar hesabın aktif olmadığını söyledi. Musk, bu hesapların kalıcı olarak silineceğini duyurdu.

Attığı yeni bir tweette Elon Musk, “Twitter yakında 1,5 milyar hesabın isim alanını boşaltmaya başlayacak. Yıllardır tweet atmayan ve oturum açmayan hesaplar silinecek” dedi.

Bu da 1,5 milyar kullanıcı adının boşa çıkacağı anlamına geliyor. Yani eğer bir kullanıcı istediğinde başka bir kullanıcı adının Twitter’da hiç de aktif olmayan bir kişi tarafından alındığını gördüyse, beklemede kalmaya devam etmeli. Yakında o kullanıcı adının sahibi olunabilecek.

500 BİN AKTİF KULLANICIYA KARŞILIK 1,5 MİLYAR

Bu arada, Elon Musk’ın verdiği sayı herkesin dikkatini çekti. Çünkü sosyal medya devi Twitter’ın aktif kullanıcı sayısının yaklaşık 500 bin olduğu biliniyor. Elon Musk’ın tweetine yorum atan bir kişi, “Twitter’ın aylık yarım milyar aktif kullanıcısı olduğu düşünüldüğünde bu çok büyük bir sayı” dedi.

Bazı Twitter kullanıcıları ise artık Twitter kullanmayacaklarını, Elon Musk’ın her şeyi daha da kötüleştirdiğini belirtti.

Binlerce kişi ise Musk’ın açıkladığı karardan memnun olduğunu belirtti. Özellikle Twitter’ın yaygınlaştığı ilk yıllarda çok fazla hesap açıldı ancak kullanıcılar bir süre sonra bu hesapları kullanmayı bıraktı ya da şifrelerini unuttukları için bir daha giremedi. Bu hesapların sahip olduğu kullanıcı adlarının boşa çıkmasıyla, Twitter’ı şu anda aktif olarak kullanan kişiler ‘zorunda kalarak aldıkları’ kullanıcı adlarını değiştirebilecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
1
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
2
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
3
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
4
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
5
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
6
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
7
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor. Mutfağınızdan sakın eksik etmeyin
﻿Bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor. Mutfağınızdan sakın eksik etmeyin
﻿Bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor. Mutfağınızdan sakın eksik etmeyin
﻿156 internet sitesine erişim engeli
﻿156 internet sitesine erişim engeli
﻿156 internet sitesine erişim engeli
﻿Rize'de hamsinin fiyatı 20 TL’ye kadar indi
﻿Rize'de hamsinin fiyatı 20 TL’ye kadar indi
﻿Rize'de hamsinin fiyatı 20 TL’ye kadar indi
﻿Bu ikili damarları pırıl pırıl yapıyor
﻿Bu ikili damarları pırıl pırıl yapıyor
﻿Bu ikili damarları pırıl pırıl yapıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.