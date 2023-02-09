Candaş Tolga Işık Twitter yasağına tepki gösterdi. Allah biraz insaf vicdan versin

Birçok kullanıcı anasayfa ve profillerin yüklenmemesi sorunuyla karşı karşıya...

Özellikle depremzedelere ulaşmak ve yardımların organize olabilmesi adına neredeyse hayati bir önem taşıyan Twitter'ın yavaşlatılması adeta infiale yol açtı.

Pek çok kesimden yapılanın çok yanlış olduğu yönünde uyarılar yapılırken Candaş Tolga Işık da söz konusu yasakla ilgili olarak dikkat çeken bir açıklama yaptı. Afet koordinasyonu için önemli bir ayak olan Twitter'a yapılan bu müdahaleyi yersiz bulan Işık şu tweeti paylaştı:

"Afet koordinasyonun neredeyse bütün iletişimi Twitter üzerinden yapılıyorken Twitter'ı yasaklamak! Allah akıl-fikir versin demeyeceğim. Allah biraz insaf, vicdan versin."