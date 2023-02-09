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Candaş Tolga Işık Twitter yasağına tepki gösterdi. Allah biraz insaf vicdan versin

Bant daraltılması yoluyla sosyal medyaya getirilen kısıtlamaya tepkiler çığ gibi yağıyor. Gazeteci Candaş Tolga Işık da yapılan bu yasaklama için "Allah biraz insaf, vicdan versin" ifadesini kullandı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 00:36
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Twitter yasağına Candaş Tolga Işıktan tepki

Candaş Tolga Işık Twitter yasağına tepki gösterdi. Allah biraz insaf vicdan versin
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Birçok kullanıcı anasayfa ve profillerin yüklenmemesi sorunuyla karşı karşıya...

Özellikle depremzedelere ulaşmak ve yardımların organize olabilmesi adına neredeyse hayati bir önem taşıyan Twitter'ın yavaşlatılması adeta infiale yol açtı.

Pek çok kesimden yapılanın çok yanlış olduğu yönünde uyarılar yapılırken Candaş Tolga Işık da söz konusu yasakla ilgili olarak dikkat çeken bir açıklama yaptı. Afet koordinasyonu için önemli bir ayak olan Twitter'a yapılan bu müdahaleyi yersiz bulan Işık şu tweeti paylaştı:

"Afet koordinasyonun neredeyse bütün iletişimi Twitter üzerinden yapılıyorken Twitter'ı yasaklamak! Allah akıl-fikir versin demeyeceğim. Allah biraz insaf, vicdan versin."

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Alper
9.02.2023 01:42
Akp ile insaf vicdan yan yana nasıl gelir.kindar bir iktidar.muhalefete karşı inanılmaz bir kinleri var.tek dertleri ne olursa olsun iktidarda kalmak.dezerformasyonu akp yapiyor  
 
Vatandaş
9.02.2023 01:11
Yasakları yok edeceğiz dediler yasakların daniskasını yapıyorlar.  
 
Hiç zamanı değil ama olur da seçim ertelenirse ne olacak?
9.02.2023 01:07
Deprem yaraları sarılamadan, ekonomide umut ışığı doğmadan seçim yapmazlar. Koltuk kıymetli malum. Gitti mi başlarına gelecekleri biliyorlar. Peki o zaman cb 3.kez aday olabilecek mi?  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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