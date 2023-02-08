İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı

Akşam saatlerinden itibaren Twitter’a erişimde büyük zorluk yaşanıyor hatta erişim yok.

Siber güvenlik ve internet gözlemevi NetBlocks, sıkıntının erişim kısıtlamasından kaynaklandığını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Cumhurbaşkanı deprem bölgesinde iken gelecek olumsuz tepkiler kamuoyuna yansımasın diye sosyal medya ve internet iletişimini kısıtlamak sadece gerçeklerden korkmak ve zayıflıktır. Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenler özgüveni yüksek kişilerden oluşmalıdır.” diye yazdı.

İMAMOĞLU TWİTTER’A VPN’LE BAĞLANDI

İmamoğlu, VPN’le bağlandığı Twitter’dan İBB’den Hatay’a gönderilen yardım malzemelerinin miktarlarını yazarak “VPN’le bağlananlara bilgi” başlığını kullandı.

İmamoğlu şunları yazdı;

VPN’le bağlananlara bilgi;

İBB’den Hatay’a:

-1.051.473 ihtiyaç malzemesi

-59 tır su, 3.5 milyon ekmek

-877 kişilik kurtarma ekibi

-6 bin kişilik yemek tırı, 15 bin kişilik fırın

-400 iş makinası, 582 personel

-İnternet ve şarj noktaları

-Duş ve tuvalet kabinleri ulaştı