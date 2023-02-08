9 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı

İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyanın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan deprem bölgesine gittiği için kısıtlandığını ima ederek “Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenler özgüveni yüksek kişilerden oluşmalıdır” ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 23:19
Takip Et

İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı

İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
+
Aa
-

Akşam saatlerinden itibaren Twitter’a erişimde büyük zorluk yaşanıyor hatta erişim yok.

Siber güvenlik ve internet gözlemevi NetBlocks, sıkıntının erişim kısıtlamasından kaynaklandığını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Cumhurbaşkanı deprem bölgesinde iken gelecek olumsuz tepkiler kamuoyuna yansımasın diye sosyal medya ve internet iletişimini kısıtlamak sadece gerçeklerden korkmak ve zayıflıktır. Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenler özgüveni yüksek kişilerden oluşmalıdır.” diye yazdı.

 

İMAMOĞLU TWİTTER’A VPN’LE BAĞLANDI

İmamoğlu, VPN’le bağlandığı Twitter’dan İBB’den Hatay’a gönderilen yardım malzemelerinin miktarlarını yazarak “VPN’le bağlananlara bilgi” başlığını kullandı.

İmamoğlu şunları yazdı;

VPN’le bağlananlara bilgi;

İBB’den Hatay’a:

-1.051.473 ihtiyaç malzemesi

-59 tır su, 3.5 milyon ekmek

-877 kişilik kurtarma ekibi

-6 bin kişilik yemek tırı, 15 bin kişilik fırın

-400 iş makinası, 582 personel

-İnternet ve şarj noktaları

-Duş ve tuvalet kabinleri ulaştı

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Yörükoğlu
8.02.2023 23:59
Bir insanın özgüveninin yüksek olması için verilemeyecek hesabının olmaması lazım o senin dediğin Türkiye'de az bulunur....bunlar Trump dan korkar, Putin'den korkar...  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
8.02.2023 23:49
Akp ye oy verenler cennete gidecek diyen zihniyet bu kara günde iletişimi keserek cehennemi garanti ettiler hamdolsun  
 
Sedat
8.02.2023 23:48
O uykusuz kalmaz, söylenenleri üzerine almaz.  
 
TÜM YORUMLAR (12)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
1
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
2
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
3
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
4
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
5
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
6
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Depremdeki tahribat uydu görüntülerine yansıdı. Öncesi ve sonrası açıklandı
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
7
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿ ABD Donanması'na bağlı USS George HW Bush uçak gemisi Türkiye’ye doğru yola çıktı
﻿ ABD Donanması'na bağlı USS George HW Bush uçak gemisi Türkiye’ye doğru yola çıktı
﻿ ABD Donanması'na bağlı USS George HW Bush uçak gemisi Türkiye’ye doğru yola çıktı
﻿En zor günde Eczacıbaşı Türkiye'ye moral oldu
﻿En zor günde Eczacıbaşı Türkiye'ye moral oldu
﻿En zor günde Eczacıbaşı Türkiye'ye moral oldu
﻿Gürcistan, Türkiye'ye ikinci arama kurtarma ekibini gönderdi
﻿Gürcistan, Türkiye'ye ikinci arama kurtarma ekibini gönderdi
﻿Gürcistan, Türkiye'ye ikinci arama kurtarma ekibini gönderdi
﻿Afet bölgesine 33. tır yola çıktı: Galatasaray açıkladı
﻿Afet bölgesine 33. tır yola çıktı: Galatasaray açıkladı
﻿Afet bölgesine 33. tır yola çıktı: Galatasaray açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.