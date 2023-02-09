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Twitter'ın kapatılmasına Erdoğan'ın kuzeni bile isyan etti

Depremzedelere gidecek yardımlar konusunda organize olabilmek adına büyük fayda sağlayan Twitter'a erişimin durdurulması pek çok kesimden büyük tepki çekti. Yaşanan bu kısıtlamaya bir tepki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er'den geldi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 01:09
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Erden twitterın kapatılmasına tepki

Twitter'ın kapatılmasına Erdoğan'ın kuzeni bile isyan etti
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Türkiye'deki internet kullanıcıları sosyal medya platformu Twitter'a 16.06'dan bu yana erişim sorunu yaşıyor. Bu saatten itibaren sosyal medyada birçok problem bildirimi yapıldı. 

Sosyal medya kullanıcıları depremzedelerin yardım ve ihtiyaçlarına yönelik paylaşımları Twitter'dan yapıldığını hatırlatarak tepki gösterdi.

Kullanıcılar VPN kullanarak Twitter'a erişim sağladıklarını paylaşıyor. Erişimde yaşanan bu soruna tepki gösterenlerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er oldu.

Doğal Afetlerle mücadele konusunda önem taşıyan kurumların Twitter adreslerini paylaşan Er, yaşanan kesintinin bu kurumlara erişimi zorlaştıracağını ve depremzedeleri kurtarmak için büyük önem taşıyan organizasyonları aksatacağını söyledi.

Cengiz Er şu paylaşımı yaptı:

"Twitter kısıtlanınca afetlerde en kestirme ve en hayati öneme sahip bu kurumsal hesaplara da erişim yapılamıyor biliyorsunuz değil mi? Açın bence."

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Sedat
9.02.2023 01:53
Erdoğanın yeğeni olmasından başka ne özelliği var bu şahsın?  
 
Yıldırım Demircioğlu
9.02.2023 01:35
Hükümet maalesef kendi kendinin kafasına sıktı. Hükümetin intihar girişimi. Sanırım bir süre ölü numarası yapacaklar.  
 
Uzay Fenercioğlu
9.02.2023 01:32
Hükümetten hangi aklı evvel kişinin marifeti ise bilsin ki hükümet bu hareketi ile kendi kafasına sıktı.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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