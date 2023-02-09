Twitter'ın kapatılmasına Erdoğan'ın kuzeni bile isyan etti

Türkiye'deki internet kullanıcıları sosyal medya platformu Twitter'a 16.06'dan bu yana erişim sorunu yaşıyor. Bu saatten itibaren sosyal medyada birçok problem bildirimi yapıldı.

Sosyal medya kullanıcıları depremzedelerin yardım ve ihtiyaçlarına yönelik paylaşımları Twitter'dan yapıldığını hatırlatarak tepki gösterdi.

Kullanıcılar VPN kullanarak Twitter'a erişim sağladıklarını paylaşıyor. Erişimde yaşanan bu soruna tepki gösterenlerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er oldu.

Doğal Afetlerle mücadele konusunda önem taşıyan kurumların Twitter adreslerini paylaşan Er, yaşanan kesintinin bu kurumlara erişimi zorlaştıracağını ve depremzedeleri kurtarmak için büyük önem taşıyan organizasyonları aksatacağını söyledi.

Cengiz Er şu paylaşımı yaptı:

"Twitter kısıtlanınca afetlerde en kestirme ve en hayati öneme sahip bu kurumsal hesaplara da erişim yapılamıyor biliyorsunuz değil mi? Açın bence."