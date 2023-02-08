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Kılıçdaroğlu'ndan Twitter'ın kesilmesine tepki. Gizlemeye çalıştığınız her şeyi biliyoruz

Kahramanmaraş'taki depremin ardından yüzbinler attıkları mesajlarla yardım ihtiyacı olan yerleri belirtirken, sosyal medyada engelleme yapıldığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu'ndan sert açıklama geldi.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 19:00
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Twitter ve TikToka erişim engellendi Kılıçdaroğlundan sert tepki geldi

Kılıçdaroğlu'ndan Twitter'ın kesilmesine tepki. Gizlemeye çalıştığınız her şeyi biliyoruz
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Twitter ve TikTok'ta erişim sıkıntısı yaşanmaya başladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu anında tepki gösterdi. 

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili vuran depremin ardından yardım çağrıları için yoğun olarak kullanılan Twitter'da birçok kullanıcı erişim sorunu yaşandığını belirtiyor. 

Twitter'da saat 16:00 itibarıyla akışta sıkıntı yaşanırken, Twitter'daki sorunla ilgili olarak henüz bir resmi açıklama ise gelmedi. 

TIKTOK'TA DA SORUN YAŞANIYOR

Ayrıca, TikTok platformunda da erişim sıkıntısı yaşanıyor. Kullanıcılar akışın yenilenmediğini belirtiyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından erişim kısıtlamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu şunları yazdı:

"Yardımlaşma koordinasyonu için sahada bulunan arkadaşlarıma VPN kullanmalarını söyledim.

Bu aklını yitirmiş Saray iktidarı, sosyal medya iletişimini kesti.

Bunun sonucu yardım çığlıklarının daha az duyulmasıdır. Gizlemeye çalıştığınız her şeyi biliyoruz. Açıklamanızı bekliyoruz."

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Hüseyin Korkmazoğlu
8.02.2023 19:45
Hiç kimse, hiçbir kurum haberleşmeyi kesemez, engelleyemez. Buna hiçbir gücün hakkı yoktur. Tek güç halktır. Bu ağır bir suçtur.  
 
Objektif
8.02.2023 19:34
Bu haberi okuduğumda ilk aklıma gelen İRAN oldu  
 
Gantep
8.02.2023 19:21
Başkan Kılıçdaroğlu  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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