Kılıçdaroğlu'ndan Twitter'ın kesilmesine tepki. Gizlemeye çalıştığınız her şeyi biliyoruz

Twitter ve TikTok'ta erişim sıkıntısı yaşanmaya başladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu anında tepki gösterdi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili vuran depremin ardından yardım çağrıları için yoğun olarak kullanılan Twitter'da birçok kullanıcı erişim sorunu yaşandığını belirtiyor.

Twitter'da saat 16:00 itibarıyla akışta sıkıntı yaşanırken, Twitter'daki sorunla ilgili olarak henüz bir resmi açıklama ise gelmedi.

TIKTOK'TA DA SORUN YAŞANIYOR

Ayrıca, TikTok platformunda da erişim sıkıntısı yaşanıyor. Kullanıcılar akışın yenilenmediğini belirtiyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından erişim kısıtlamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu şunları yazdı:

"Yardımlaşma koordinasyonu için sahada bulunan arkadaşlarıma VPN kullanmalarını söyledim.

Bu aklını yitirmiş Saray iktidarı, sosyal medya iletişimini kesti.

Bunun sonucu yardım çığlıklarının daha az duyulmasıdır. Gizlemeye çalıştığınız her şeyi biliyoruz. Açıklamanızı bekliyoruz."