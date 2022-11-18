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Musk'ın Twitter'ı satın alması sonrası uygulamaya soruşturma açıldı

Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından kullanıcılarının aleyhine çalışılıp çalışılmadığı ve FTC ile Twitter arasında imzalanan uzlaşma kararının ihlal edilip edilmediğinin soruşturulmasının açıldığı duyuruldu.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 10:48
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Twitter'a soruşturma istendi

Musk'ın Twitter'ı satın alması sonrası uygulamaya soruşturma açıldı
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ABD’de bulunan 7 Demokrat Senatör, Federal Ticaret Komisyonu’na (FTC) yazdığı mektupta, Elon Musk'ın satın almasının ardından Twitter'ın soruşturulmasını istedi.

Senetörlerin yazmış olduğu mektupta, Musk'ın Twitter’ı satın almasının ardından Twitter'ın kullanıcılarının aleyhine çalışıp çalışmadığının ve FTC ile Twitter arasında imzalanan uzlaşma kararının ihlal edilip edilmediğinin soruşturulması talep edildiği belirtildi.

FTC'den şirkete ya da kuralları ihlal eden ilgili şahıslara karşı ilgili adımların belirlenmesi çağrısı da yapılan mektupta, "Son haftalarda Twitter'ın yeni patronu Musk, platformun güvenilirliği ve güvenliğinin altını oyan telaşlandırıcı adımlar attı. Ayrıca Musk, dolandırıcılık ve tehlikeli kişilerce istismar edileceğine dair açık uyarılara rağmen yeni özellikler getirdi" denildi.

MUSK'IN TWİTTER'I ALMASI FTC'Yİ ENDİŞELENDİRDİ

Musk, ilk olarak Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'i işten çıkarmıştı. Şirkette yönetim kurulunu feshederek kendisini "tek yönetici" yapan Musk, Twitter çalışanlarının yarısının işine son vermişti.

Twitter'ın güvenlik ve gizlilik alanlarında çalışan üst düzey yetkililerinin şirketten ayrılması, sosyal medya şirketini düzenleyici kuralları ihlal etme riskiyle karşı karşıya bıraktığı şeklinde yorumlanmıştı. Bunun üzerine FTC, Twitter'daki son gelişmeleri derin bir endişeyle takip ettiklerini bildirmişti.

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